La Compañía de Teatro de Braga, en el Pazo de Oca y sobre las tablas del Principal

| A Estrada arropó el pasado domingo a los integrantes de la Compañía de Teatro de Braga (Portugal), que se desplazaron a la localidad para representar la obra "A Barca do Inferno". Así fue que, por la mañana, el grupo realizó una visita guiada por los jardines del emblemático Pazo de Oca y también por las estancias interiores del mismo. Los asistentes estuvieron acompañados por el historiador Luis Ferro, buen conocedor de las singularidades del conocido como Versalles Gallego. Ferro, que hizo de guía, no dudó en compartir sus conocimientos con los visitantes. Por la tarde, a partir de las seis, los actores de la compañía portuguesa se subieron al escenario del Teatro Principal estradense para representar su obra, incluida en la programación cultural del "Outono no Principal" que comenzó el pasado 30 de septiembre y que ya a realizado tres espectáculos.