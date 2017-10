Acusan "mala organización", ajena al sector local

En la reunión con Móvete, la AFCM presidida por Gonzalo Figueiras acusó "mala organización", que "no cuenta con el sector estradense". Estima que la "exposición de diverso material que no tiene nada que ver con el mueble" no era "el mejor escaparate para exponer el mueble de calidad que se hace en A Estrada". "Una exposición con más puestos de otro tipo de utensilios que muebles, sumado a los altos precios por metro provocoó que cada vez más mueblistas de A Estrada y de fuera dejaran de exponer por falta de beneficios", rezaba el comunicado conjunto de la AFCM y Móvete.