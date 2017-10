La red de fibra óptica de Telefónica en A Estrada ya da cobertura a 5.000 inmuebles. Pero la empresa confía en alcanzar su objetivo de dar cobertura a 10.000 inmuebles entre finales del presente año 2017 y principios del próximo 2018. Los usuarios del casco urbano que quieran conectarse a la red de fibra óptica que la compañía ha desplegado en la villa deberán llamar al 1004.

También deberán hacerlo las empresas del polígono industrial de Toedo a quienes el regidor local quiso indicar que "también Telefónica está en condiciones de dar servicio próximamente" al igual que "R ya está aportando dicho servicio desde hace unas semanas". En el parque empresarial, Telefónica ya tiene preparada preparada la red troncal para hacer las conexiones y le aconseja a las empresas que se pongan en contacto con el 1004 porque deberán solicitar ellos la conexión. Dependerá de la propia demanda pero, a priori, Telefónica estima que a finales de 2017 o a principios de 2018 todas las solicitudes efectuadas quedarán conectadas.

Así lo explicó esta mañana el alcalde de A Estrada, José López Campos, tras la reunión que mantuvo en el consistorio con la directora de Telefónica en Galicia, Marta Menéndez, y otro responsable de la empresa. Tras el encuentro, el regidor local también hizo notar que la implantación de la red de fibra óptica en A Estrada actualmente en ejecución supone para Telefónica un desembolso de 1,2 millones de euros. Y ante el elevado número de vecinos que llaman al Concello para saber si pueden o no conectarse a la red de fibra óptica, el munícipe y Telefónica les aconsejan que los interesados llamen al 1004 "porque es ahí donde les indican la situación concreta de su vivienda o local, si tienen o no ya acceso a esa conexión".

Actualmente ya está prácticamente ejecutada "la canalización, lo que es la red troncal, con todas las cajas de conexión y de hecho ya hay viviendas conectadas a la fibra en A Estrada, que ya están usando el servicio", aseveró el primer edil. En cuanto al parque empresarial de Toedo, también dispone de esa infraestructira. Lo que continúa pendiente es el despliegue de la red de fibra óptica por todo el rural estradense. "En el caso del rural se está haciendo una canalización troncal, es la red de datos, la red principal sobre la que no te puedes conectar porque esa red hay que ramificarla y en esas ramificaciones es donde se ubican las cajas en las que se establecen las conexiones", señaló López. Asimismo, esa actuación supone un elevado coste debido a que la dispersión obliga a usar muchos kilómetros de fibra. Y para pocos usuarios a la empresa puede no interesarle económicamente asumir un coste tan elevado que puede tardar mucho en amortizar o incluso no amortizarla.

De ahí que en ese ámbito López se muestre convencido de que las administraciones deberán colaborar para llevar la fibra óptica al rural. No obstante, avanzó que las zonas más próximas al casco urbano y la periferia de este tendrán conexión "muy pronto".