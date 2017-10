Dos operadores de fibra óptica alcanzan el polígono de Toedo, que ya tiene servicios de R

Tras "lustros" reclamando un servicio de conexión a internet adecuado para sus negocios, los empresarios del polígono industrial de Toedo disponen al fin de una conexión apropiada. Y es que dos operadores -Telefónica y R- han llevado su red hasta el parque empresarial, donde al menos R ya está prestando servicio con fibra óptica, según informó ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, muy satisfecho de que, así, la patronal de Toedo pueda superar la falta de conexiones que les aquejaba. Quiso darle las gracias por ello a R y a Telefónica.

Con responsables de esta última compañía se reunirá a las 9.30 horas de hoy para abordar la implantación de la fibra óptica en el municipio. En el casco urbano, apuntó, "se empezó y ya se está finalizando" el despliegue de la red.

Pero es algo que inicialmente Telefónica no tenía previsto "ni a corto ni a medio plazo". Sucedió en virtud de la negociación establecida con la responsable de Telefónica en Galicia, recordó el primer edil, haciendo notar que, así, "A Estrada se incorporó de modo directo" al plan de despliegue de la fibra óptica de Telefónica para Galicia. En A Estrada exigió de "un millón de euros de inversión" sin contar con la "obra civil", apuntó López.

En la reunión de hoy hablarán del "despliegue real" de la fibra óptica en el municipio y de los servicios de la fibra óptica, muy superiores a los de otras conexiones. Se abordará el estado real de la situación en el casco urbano y también cómo se está proyectando para el rural. Allí donde ya hay un sistema troncal se llevará al rural por esta vía. El objetivo es extender la fibra óptica al rural para darle el mejor servicio pobile a los vecinos. No obstante, el regidor local es consciente de que será imposible llegar al 100% del rural "con inversión únicamente de las empresas, como exigía Móvete. Es "demagogia", opina. "No hay forma de obligar a una empresa privada a hacer una inversión que no prevé rentabilizar", apunta, convencido de que para "reequilibrar rural y urbano" en ese ámbito tal vez haya que llegar a un acuerdo para que las administraciones asuman el coste.