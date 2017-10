Una cena que le planta cara a Trabajo

Castro de Arriba es una aldea de Vilatuxe en la que, más que vecinos, en realidad reside una gran familia que desde antaño se coordina para echar una mano en los trabajos del campo. Por eso, a la hora de disfrutar del tiempo libre también prefieren hacer planes en común. El sábado medio centenar de asistentes se congregó en el restaurante La Robleda para festejar el fin de las cosechas y, de paso, perfilar todos los detalles para el próximo encuentro festivo, programado para el 21 de este mes y que tiene como protagonistas a otra delicia del campo, las castañas.

Mal se imaginaban los vecinos de Castro de Arriba (Vilatuxe), que las fotografías del reportaje que publicó FARO a principios de septiembre y que ilustraba cómo hasta una treintena de personas se ayudaba mutuamente a la hora de recoger las patatas en las fincas de unos y otros iban a convertirse en la imagen del revuelo en las redes sociales contra las inspecciones de Trabajo a la busca y captura de temporeros contratados de forma ilegal para trabajar en la labores de cosecha.

Estos vecinos llevan años haciendo lo que siempre se hizo en las aldeas con poca gente: ayudarse de forma desinteresada en las labores del campo, tanto para acabar antes como para que el trabajo sea más llevadero. Es más, desde hace unos diez años también celebran una cena para festejar, precisamente, el fin de la recogida de las patatas y también de la hierba seca. En la del sábado se reunieron en torno a medio centenar de personas, es decir, la práctica totalidad de los que viven de forma habitual en la aldea. A más de uno se le ocurrió, entre risas, que en cualquier momento podía presentarse en la cena un inspector de Trabajo para ver si entre los comensales había algún temporero sin todos los papeles en regla. Ironías aparte, la cena tuvo lugar en el restaurante La Robleda y entre el abundante menú no faltó un cordero que proporcionó uno de lo propios vecinos. Por cierto, tampoco faltaron las patatas nuevas, esas patatas de la discordia que Trabajo revisa de forma pormenorizada sobre todo en la comarca ourensana de A Limia, donde su producción es de carácter industrial y donde sí trabajan temporeros, una figura que no se da en Deza ni en este tipo de cosecha ni en el ensilado. De hecho, en la comarca no se tiene constancia de ninguna propuesta de sanción ni hacia empresas contratantes ni hacia trabajadores, según indicaban días atrás desde las organizaciones agrarias.

Pero volvamos al tiempo libre disfrutado en buena compañía. La velada de anteayer de los vecinos de Castro de Arriba no es, ni mucho menos, la única cita lúdica que organizan a lo largo del año los lugareños. Entre las tres jornadas que suelen compartir pequeños y mayores sobre la misma mesa y mantel, la más próxima en el calendario es el magosto, que tendrá lugar el 21 de este mes y bajo el alpendre de uno de los residentes. La ubicación del magosto va rotando cada año y, de la misma forma que colaboran en las tareas agrícolas, cada uno lleva un manjar: una familia se encarga de aportar las castañas asadas, mientras otra elabora los postres y las demás se encargan de atender las parrillas, de poner la mesa...en suma, un ejemplo más de que el trabajo en equipo, además de ser divertido, es mucho más descansado.