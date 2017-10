López ve "fructífera" la negociación para obtener 6.600 metros junto al mercado y crear un parking

Las negociaciones entre el Concello y la familia Durán, propietaria de la parcela próxima al Novo Mercado en la que el gobierno local estradense pretende crear un parking gratuito están muy avanzadas. El propio alcalde, José López Campos, se reunió el pasado viernes con un representante de la familia y los asesores de éste para continuar perfilando el acuerdo que permita materializar lo que, en palabras del regidor, es "uno de los objetivos más ambiciosos" del gobierno local en lo que a incremento de zonas de aparcamiento en superficie en el casco urbano se refiere.

La reunión del viernes -la segunda entre las partes- fue "bastante fructífera", según reconoció el alcalde. De cerrarse el acuerdo, el Concello podría disponer de una parcela de en torno a 6.600 metros cuadrados por la que, en principio, podría pagar una especie de alquiler en régimen transitorio mientras no ejecute el desarrollo urbanístico de esa zona. Los terrenos en cuestión dan al frente de la Praza do Mercado, en la calle Capitán Bernal, y llegan hasta el Camiño da Caldesiña, que va desde la rúa Cruceiro hasta la calle Antón Losada. Se trata de la posible zona de ampliación de estacionamiento que la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) "ve con mejores ojos", puesto que atendería a la demanda de los placeros del Novo Mercado para solucionar la falta de plazas para dejar el coche.

"Esto es un acuerdo provisional. Lo que pretendemos es que el propietario nos ceda o alquile su propiedad que, de momento, está sin desarrollar, lo que nos permitiría hacer una zona de aparcamiento provisional mientras ejecutamos el desarrollo de ese ámbito", explicó el alcalde. Anexa a estos terrenos privados está la parcela de 3.040 metros cuadrados reservada en el Plan Xeral como zona dotacional pública, y que el Concello quiere destinar también a aparcamiento, cuando se desarrolle el Plan Parcial.

A este respecto, López Campos, explicó que, cuando se haga el desarrollo urbanístico, los propietarios tendrán que ceder ese terreno al Concello y tienen que darlo ya urbanizado. "Mientras tanto, estamos negociando servirnos de su propiedad en régimen transitorio mientras que no se inicia ese proceso", precisó.

El acuerdo todavía no está cerrado, pero "hay muy buena voluntad", señaló el regidor nada más reunirse con el representante de la familia Durán. Valoró que ésta se muestra "abierta a la negociación". Dijo que el punto más trascendente de la negociación "no es la cuestión económica", si bien ve "sensato, razonable y comprensible" pagar un alquiler por el uso de los terrenos. Según apuntó el regidor, la familia "incluso está dispuesta a hacer un gesto: cederlo durante un tiempo, condicionado a que el Concello inicie el desarrollo urbanístico de esa zona", puesto que "no busca un alquiler ahí, sino el desarrollo urbanístico" de esa área. Para garantizar que el Concello no retrasará la ejecución de esto último al ver cubierta su necesidad de dotarse de plazas de aparcamiento, los propietarios quieren establecer un sistema que penalice a la administración local si durante un tiempo prudencial no desarrolla la parte urbanística.