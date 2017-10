Soutelo de Montes recupera su Festa dos Cogumelos

Tras cuatro años sin celebrarse, la Festa dos Cogumelos volverá a Soutelo de Montes el domingo 5 de noviembre. Organizada por la Asociación Sociocultural O Can de San Roque con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Soutelo y de un grupo de vecinos a título particular, la cita conmemorará su décimo quinta edición y tendrá lugar en la Praza do Gaiteiro. Los promotores también solicitaron la colaboración del Concello para que ceda instalaciones municipales y diverso equipamiento.

Los beneficios que se obtengan en la fiesta irán para la comisión de las fiestas patronales soutelanas. La programación incluye una caminata por la zona, una ruta BTT y una degustación de distintos platos elaborados a base de setas, y de postres tradicionales. Por la tarde, habrá un magosto amenizado con música tradicional gallega. O Can de San Roque trasladó el magosto del sábado al domingo para no interferir en una actividad de la ANPA del colegio soutelano.

La organización ya está saliendo a los montes para recolectar las setas y las castañas.