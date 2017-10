El PP insta a Casares a fijar "plazos creíbles" y presupuesto para la reforma de la piscina

El Partido Popular de Lalín insta a Nicolás González Casares a poner "plazos concretos y creíbles y presupuesto definido" al proyecto que eligieron los vecinos para la reforma de la vieja piscina. Los populares se reafirman en el "escaso interés" del teniente de alcalde en acometer el proyecto, consciente de que "es muy complejo tanto a nivel técnico como económico".

La agrupación que lidera José Crespo tilda a Casares de "vendedor de humo" y "aprendiz de mentiroso" al pretender "dar visos de realidad" al proyecto más votado por los vecinos, pues elude dar plazos y lo supedita a "un hipotético estudio de los técnicos". "Esquiva concretar presupuesto porque sabe que superaría el millón y medio de euros", calculan los populares. El proyecto para convertir la antigua piscina climatizada en una al aire libre "es papel mojado", porque el cuatripartito "no tiene interés en acometerlo", pues sabe que "es tremendamente complejo".

Las declaraciones del concejal de Urbanismo denotan, según el PP, que "no tiene la mínima prisa ni interés en acometer" la actuación elegida por "algunos vecinos", puesto que "es poco menos que inviable". "De tener intención, habría puesto fechas y presupuestos concretos", arguyen los populares, en vez de zanjarlo con un "los plazos pueden variar en función de los técnicos y del presupuesto". "Lo que es lo mismo, la haremos algún día, a lo mejor", colige la formación.

Desde el PP emplazan a Casares a concretar si el proyecto se hará aunque rebase el millón y medio de euros, pues solo el desmontaje de la cubierta asciende a más de 600.000 euros. "La inversión parece bastante alejada de la cacareada política de obras pequeñas de la que presume el gobierno", alega.

A los populares no le gusta que "un gobierno que tiene la mentira por bandera engañe a los vecinos". Aluden a los dos últimos anuncios de Casares por importe de casi 5 millones de euros: Más de 3 del Plan Candán y cerca de 2 para la piscina. "Lo único que tiene son esbozos mentales y alguna infografía, pero muy poco plasmado en proyectos reales y menos aún con las partidas aprobadas y concretas", manifiestan, al tiempo que aconsejan "frenarse al hacer anuncios altisonantes que empieza a creer él solo" a quien califican como "el rey de vender humo".

El PP recuerda al ejecutivo que también sondeó al pueblo para decidir si se arreglaban las casas del antiguo colegio Manuel Rivero o el Cine Lalín y después se decantó por la opción que no eligieron los vecinos. En cuanto al proceso de humanización de las calles del centro, "muy contestado por vecinos y comerciantes", las reuniones se celebraron "cuando ya habían decidido y anunciado su cierre" y "no había margen ninguno para decidir". El gobierno abre proceso participativo para "proyectos que no quiere hacer y que son parte de su humo", mientras que "para las cosas importantes no dan ni la oportunidad de hablar", sino que incluso "intentan silenciar a quienes no piensan como ellos".