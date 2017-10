El gobierno presentará a los vecinos el plan para la alameda cuando esté "bastante avanzado"

"Nosotros vamos a presentar una propuesta a la ciudadanía, que no necesariamente, va a estar cerrada". Así respondió ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, a la petición realizada por Movemento Veciñal Estradense (Móvete) en el pleno del pasado jueves para que el gobierno local escuche la opinión de los vecinos sobre los posibles usos que se darán a los terrenos de la ampliación de los jardines municipales. "Lo que no se puede hacer es estar sorbiendo y soplando al mismo tiempo y lo que tiene que hacer Móvete es madurar", argumentó el regidor, que lamenta que la formación afirme que "nadie quiere los jardines" y, al mismo tiempo, pida que se tengan en cuenta las ideas de los vecinos.

"Va a ser una propuesta bastante avanzada, madurada, pero abierta a distintas aportaciones que haya que hacer", añadió. "Lo que está claro es que no vamos a enredar, a pasar meses diseñando y perfilando" un proyecto que, dijo, ya está marcado por la estrategia Edusi. "Europa ya nos dice qué tipo de criterios tiene que cumplir, qué objetivo tiene que marcarse y cuáles son los indicadores que tenemos que cumplir una vez hecho el proyecto", por lo que "el que quiera imaginarse cómo va a ser el proyecto, que se lea la Edusi", señaló. La previsión del gobierno local es que sea la empresa adjudicataria de la oficina técnica de la Edusi -el proceso de selección está en marcha- la que "haga una propuesta del proyecto". En todo caso, López Campos dejó claro que no interferirá en su trabajo. "Nosotros no le vamos a plantear ningún condicionante", recalcó.

El alcalde aseguró que cualquiera de las empresas que compiten para asumir la oficina técnica tienen una "cualificación extraordinaria", pues disponen de "gente de primer nivel", con equipos multidisciplinares expertos en temas como urbanismo o paisajismo. La previsión del gobierno local es "tener la obra en licitación en el primer trimestre de 2018".

Una vez aprobado el proyecto expropiatorio en el pleno del pasado jueves, ahora el Concello remitirá la próxima semana a los propietarios la hoja de aprecio de cada una de sus propiedades. El gobierno valora también entregarle una copia íntegra del proyecto para que puedan ver los sistemas de cálculo establecidos. A partir de ahí, los dueños dispondrán de veinte días para mostrar su conformidad o disconformidad con las propuestas de expropiación. Si aceptan, el Concello efectuará el pago. Si no lo hacen, la administración local depositará el dinero consignado -1.825.000 euros- en una cuenta específica para este tipo de operaciones y los expedientes serán enviados al Jurado de Expropiación de Galicia. De una u otra manera, en el momento en que el momento en que efectúe el pago, el Concello podrá disponer de los terrenos.

La previsión que maneja el alcalde es que ya el próximo mes de noviembre "el Concello podría ser el titular de los terrenos y empezar a trabajar en el proyecto constructivo", cerrando así un proceso que, según recordó López, nació en 2013 con la aprobación del PXOM, se consolidó en 2015 con la Edusi y finalizó el jueves con la aprobación del proyecto de expropiación.