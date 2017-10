El PP acusa a Carmela Silva de condenar a Mouriscade a un "apagón inversor"

La carta que Carmela Silva acaba de remitir al presidente de l Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solicitándole colaboración para financiar la Finca Mouriscade, ha despertado la reacción tanto del gobierno lalinense como del PP, el principal partido de la oposición.

Los populares creen que la postura de la presidenta de la Diputación evidencia "el abandono al que quiere condenar al sector agroganadero, que parece no interesarle porque no da réditos en Vigo ni en Pontevedra". Están seguros de que las prioridades de la administración provincial se centran en las ciudades más grandes y no en sectores productivos como el primario, a pesar de que las cantidades que invertirá en las dos urbes mencionadas superan, de lejos, la que sería necesaria para elevar el nivel de la granja de Mouriscade. Animan a Silva a que negocie con la Xunta "convenios para el desarrollo de proyectos productivos, como se hizo hasta ahora", en lugar de desentenderse de las instalaciones. El PP avanza que no va a permitir que Silva rechace un proyecto que dio tanto rendimiento a los ganaderos del norte de la provincia solo porque no le resulta rentable a nivel político.

Para el PP lalinense, Carmela Silva es incongruente porque, mientras entiende que no tiene competencias en el programa de genética de Mouriscade ni en toda la actividad de la finca, incluido el laboratorio, sí dio a conocer en Lalín el programa AgroTIC, una línea de actuaciones que les permita a las empresas del ámbito agroganadero reducir costes, tener procesos más eficientes y aumentar la calidad de los cultivos, unos objetivos muy similares a los proyectos de genética y TIC de Mouriscade, ya que es una herramienta "para optimizar los procesos productivos, aumentar la eficiencia de la producción y de la calidad de la leche", recuerda el PP lalinense.

Este partido recuerda, también, que Silva "no dudó en ponerse los galones de gran defensora del agro" cuando inauguró el nuevo laboratorio, pese a que no tuvo nada que ver en su mejora". En este sentido, el PP hace memoria y apunta que en los últimos 20 año los sucesivos gobiernos populares al frente de la Diputación se tradujeron en dar prioridad al apoyo a los ganaderos y sectores productivos primarios de la provincia. En concreto, se activaron proyectos experimentales como el de genética, la ampliación y modernización del citado laboratorio o el impulso de investigaciones para mejorar la rentabilidad agraria. Todo ello contrasta con el "apagón inversor al que quiere condenar Carmela Silva a la Finca Mouriscade, trasladándole la responsabilidad de inversiones a otras administraciones. Exigen que potencie, de inmediato, el complejo.