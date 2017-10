Cortizo ve "discriminatorio" que el agua de O Carrio no llegue a todos los comuneros

Los problemas en la Comunidad de Montes de Bermés continúan. Mientras el actual presidente del colectivo, Cristóbal Fernández, asegura que nunca se "aprobó ni se trató" en una asamblea el proyecto con el que se llevaría a todas las casas de comuneros agua del manantial de O Carrio, su predecesora, Berta Cortizo, señala que la iniciativa "estaba consensuada con los comuneros y tras haber recibido la autorización de Aguas de Galicia solo faltaba que se llevase a la asamblea para que fuese aprobado", algo que daba por hecho.

El proyecto, con un coste de unos 185.000 euros, acercaría a un total de 33 vecinos de la parroquia agua para regantes del monte. Estos comuneros, organizados en la Comunidad de agua Fonte Seca e Casi Fonte, defienden una iniciativa que ya disfrutan otros dos lugares, en concreto Campo e Camiño Real, integrados, a su vez, en la Comunidad Fonte dos Bidos. Cortizo sostiene que en ningún momento critica que estos dos lugares se satisfagan del agua pues "ellos mismos trabajaron duro para hacer las captaciones, pero también es cierto que pudieron renovar ciertas infraestructuras gracias a una partida de la Comunidad de Montes que aprobamos todos". Por esta misma razón, no entiende como ahora Fernández no lleva adelante una iniciativa que defienden y beneficia, según Cortizo, la mayor parte de los comuneros, algo que considera "discriminatorio".

La antigua presidenta reconoce que es cierto que "no se había aprobado el proyecto en asamblea, pero sí que se había consensuado, por eso se inició los distintos procedimientos para llevarlo a cabo". Explica que el permiso de Aguas de Galicia tardó dos años, por eso no pudo aprobarla la junta en su mandato. Además, añade que "si no fuera legal realizar la canalización este organismo debería haberlo reflejado así". No obstante, Aguas de Galicia sí autorizó el proyecto, pero cuando la junta directiva estaba en funciones, de ahí que no se pudiese presentar en una asamblea general sin antes realizar unas elecciones. Cortizo asegura que la tardanza en cambiar de junta fue debido, primero a que no había ningún otro candidato, y después a problemas personales, de ahí que reconozca su error de no haber realizado la reunión pertinente para cambiar el mandato con anterioridad.

Aún así, critica que con la llegada de la nueva directiva, con Fernández al frente, se le diera portazo "a un proyecto que beneficiaba a la mayoría". Explica que, a pesar de que ya se habían solicitado todos los permisos y solo faltaba la aprobación en junta "Fernández nunca llevó la propuesta a asamblea, sin embargo optó por presentar una que no le corresponde a la Comunidad de Montes ejecutarla". Se trata de dotar de servicio municipal a aquellas casas que no lo tienen, algo que "es cosa del Concello y del beneficiario hacerlo, así como la instalación de contadores, como ocurrió anteriormente en otros lugares", arguye.

Esta actuación ya se ha iniciado en Bermés. Sin embargo, Cortizo defiende que se ponga en marcha de nuevo la iniciativa promovida por la antigua junta, puesto que "el pago del abastecimiento municipal que tendría que afrontar cada tres meses los vecinos desaparecería", como ocurre en Campo y Camiño Real desde hace años. Por eso no entiende el "empecinamiento del nuevo presidente". Asimismo, dice compartir la satisfacción "con nuestra vecina que no tenía agua, sabemos lo duro que no es tener abastecimiento", pero asegura que esta vecina afectada "no le queda más remedio que acogerse a la red municipal, pero si tuviera la otra opción la elegiría".

Para terminar, recalca que "no entiendo como Fernández pueda decir que lo que quiere es juntar a la parroquia y lo único que está haciendo es cultivar la discordia y crear problemas entre nosotros".