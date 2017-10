El PP critica que la opinión vecinal sobre el uso de las piscinas pueda no ser vinculante

El PP de Lalín cuestiona al concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, por insinuar que la alternativa más votada por los vecinos sobre el nuevo uso de las antigua piscina climatizada pueda no ser vinculante. Tilda de "increíbles" las manifestaciones del edil por descolgarse del proceso "insinuando que lo que decidieron los vecinos mayoritariamente es complicado de acometer y diciendo que serán los técnicos los que decidan sobre la viabilidad técnica del proyecto".

Para los populares no es serio que el resultado de las votaciones del proceso participativo -la construcción de unas piscinas al aire libre fue la alternativa con más apoyos- no vaya a ser vinculante, además de enfatizar de que se aceptó que se incluyesen proyectos de más que dudosa viabilidad técnica y económica. "El proceso en el que se gastó una cantidad importante de dinero no servirá para nada más que para ocupar hojas de prensa y para mantener entretenida a la parroquia mientras no hacen nada por los lalinenses".

El PP califica de inaudito que el Concello gastase más de 13.300 euros "entregados a una empresa afín" para una consulta en la que alguno de los proyectos eran muy difíciles de acometer, inviables económicamente y aún así no se filtraron para que se votase entre obras realizables. Aventura que el proyecto ganador, con toda seguridad, será descartado por no cumplir con los requerimientos técnicos y no ser asumible económicamente. Arremete contra Casares por hablar de que "curiosamente" fue elegido el proyecto más caro, cuando en los totems informativos del proceso de cultura no aparecía ninguna cantidad económica reseñada sobre el mismo y de la que solamente se habló en una rueda de prensa. El grupo de la oposición lalinense alude a unas declaraciones del concejal en las que solo en el proceso de desmontaje de la cubierta del actual edificio absorbería unos 600.000 euros, "con lo que la concreción del proyecto se iría por encima del millón de euros o cerca de los dos". Los populares preguntan si González Casares no cree que una información de ese calado no sería importante para que los vecinos optasen por una alternativa en detrimento de esa y si no sería recomendable que esta información no figurase en los paneles que fueron expuestos en los puntos de votación.

Por otro lado, lamentan el cinismo del grupo de gobierno por pretender quedar "como campeón de la transparencia" con un tema que sabe que no va a ser capaz de acometer a medio plazo y sin embargo no recurrió a ningún método de consulta para abordar cuestiones relevantes como el proceso de humanización o la peatonalización de las calles centrales o en qué se repartían las inversiones del plan Dusi. En lo que respecta a la peatonalización, el PP expone que se tomaron las decisiones a espaldas de los vecinos, sin consultarle hasta que ya estaban decididos los cierres de rúas y después sin atender las fuertes críticas de una parte de los sectores comerciales más afectados.