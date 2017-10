Optimista en la rehabilitación de la calle X

El concejal de Urbanismo dio continuidad ayer al anuncio del alcalde, Rafael Cuiña, sobre la pretensión del gobierno municipal de afrontar la adecuación de la calle X; un estrecho callejón que arranca de la Praza da Igrexa y comunica con la Avenida Luis González Taboada. Casares manifestó que su departamento lleva tiempo, casi desde el comienzo del mandato, buscando vías para conseguir esta obra, pero recuerda que este zona está integrada dentro de un área de reparto. Por tanto, con la normativa urbanística en la mano, sería a los propietarios de los terrenos a quien corresponde la urbanización de la calle previo desarrollo de dicha área. Como en principio no está previsto, sería el Concello el que asumiese el acondicionamiento de la rúa con el compromiso de los particulares de reintegrar a la administración municipal la parte correspondiente que les tocase por la urbanización. González Casares dijo ya hubo reuniones y que se retomarán en próximas fechas pues la adecuación de esta calle es una prioridad para el grupo de gobierno. Evitó dar plazos y dijo que no sería posible para el próximo verano, aunque sí esperaba que la obra pudiese ser una realidad durante el presente mandato. "Quedaría como un vial peatonal y de servicio, de unos ocho metros de ancho y hay zonas estrechas a modo de cuello de botella que no se pueden cambiar", declaró ayer en la emisora municipal Radio Lalín.