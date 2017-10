Fernández niega que el proyecto de la red de O Carrio se aprobase en una asamblea

El presidente de la Comunidad de Montes de Bermés, Cristóbal Fernández, asegura que la asamblea general "nunca aprobó, ni trató en ningún punto" el proyecto de los 185.000 euros defendido por la antigua junta para llevar agua a todos los comuneros. Sostiene que es "absolutamente falso" que ese proyecto que llevaría el agua de un manantial del Monte Carrio a toda la parroquia fuera aprobado, "ni tan siquiera tratado", dice, ni en la asamblea ni en la junta rectora, órgano competente para aprobar gastos no superiores a los 6.000 euros. Es más, critica a la junta que lideraba Berta Cortizo por haber estado en funciones con el mandato finalizado desde había dos años, "causando un grave prejuicio para la comunidad que estuvo sin representación legal, sin poder firmar documentos ni pedir subvenciones durante este tiempo".

Sin embargo, Fernández reconoce que la posibilidad de hacer una traída de aguas del monte sí fue tratado en asambleas generales, concretamente en reuniones que se celebraron entre el 2008 y el 2012. En tres de ellas, apunta, "tanto por parte del concello como por parte de técnicos independientes contratados por la comunidad, se informó a todos los comuneros que no es posible legalizar ni hacer esta traída de aguas dado que existe abastecimiento público en la mayoría de las casas y que solo se puede traer agua para los que no tienen red municipal", es decir el lugar de Orxás. Asimismo, Fernández recuerda que en una asamblea celebrada en 2012 se acuerdan dos opciones: O que la comunidad sufragará el enganche a la traída municipal y las obras necesarias para eso, o bien las captaciones y actuaciones necesarias para el aprovechamiento del agua del monte.

A partir de esa fecha y hasta la celebración de las elecciones que llevó al cambio de junta el pasado enero, "solo se celebró una asamblea el 8 de agosto de 2013 con un único punto: decidir sobre las cuotas para las fiestas parroquiales", dice Fernández. Por lo tanto, critica a la anterior presidenta de la Comunidad de Montes de Bermés por en estos últimos cinco años "realizar varios movimientos entre los que constituye una comunidad de regantes de 33 usuarios, tramitar una concesión para riego a Aguas de Galicia, hacer dos captaciones de agua en el monte, encargar un proyecto de obra para llevar el agua a las casas de los regantes por importe de 185.000 euros utilizando el dinero de la comunidad que por todos esos conceptos sumó la cantidad de 22.687 euros, que se pagaron se ningún tipo de conocimiento ni acuerdo de la asamblea", asegura.

Ante esta situación, la junta rectora, "considerando que el proyecto de 185.000 nunca se trató, que la concesión es para riego y, por lo tanto, no puede resolver los problemas reales de abastecimiento domiciliario y que la obligación legal de reinversión es de un mínimo del 40% de los ingresos del monte en el propio monte, no permite abordar un proyecto de tal importe". Por esa razón, decidió llevar adelante la otra alternativa de enganche a la traída municipal y las obras necesarias. Al creer que es "más viable en todos los sentidos, se decidió presentar a la asamblea general el pasado 16 de junio el proyecto para dotar de agua de la traída municipal a todos aquellos comuneros que no dispongan de ese servicio y lo quieran utilizar", arguye. De hecho, éstos tienen la posibilidad de dotar del servicio pero precintando el contador hasta el momento en el que quieran utilizarlo.

Además, la Comunidad de Montes solicitó autorización al Concello de Lalín el pasado 17 septiembre para la realización de dicha obra, así como la solicitud de una subvención al entender que una parte de la actuación de este proyecto entran dentro de las competencias municipal, como también el hecho de pedir la autorización de Carreteras de Galicia a través del propio concello.