Celso F. Sanmartín formará parte de un Festival Iberoamericano en Estrasburgo

El narrador lalinense, Celso Fernández Sanmartín, acudirá la próxima semana a Estrasburgo a participar en un Festival Iberoamericano de cuentos que se celebra en una de las casas de América Latina. Sanmartín acude, según explica él mismo, gracias al también dramaturgo Quico Cadaval, que sirvió de contacto entre los organizadores y el lalinense.

En Estrasburgo actuará en tres ocasiones, en dos de ellas lo hará en compañía de otros artistas, también españoles, y en la otra lo hará él solo. Además, indica que es el único monologuista gallego que acudirá a la cita.

Sanmartín ya está acostumbrado a salir de las fronteras nacionales para ofrecer sus espectáculos. Uno de sus principales escenarios fuera de España es Portugal, ni más ni menos, este año ha ido en cuatro ocasiones, una de ellas a las Islas Azores, de ahí que no sienta miedo a salir una vez más al extranjero a mostrar sus historias y humor. Lo que más le preocupa es el idioma, pues Sanmartín usa como lengua vehicular el gallego, cuya sonoridad y retranca adornan las narraciones para encandilar al público. Desafortunadamente, para esta ocasión el artista dezano tendrá que realizar su espectáculo en castellano y reconoce entre risas que "al final siempre acabo hablando algo gallego". Explica que "hay cosas que no se dan contado, el peso de la cultura propia hace que ciertos aspectos no se entiendan, algunos giros de la lengua no permite ese sarcasmo". El humor, para él, es lo más difícil de expresar pues "para lo que unos es humor para otros no lo es", porque al final si cuentas una historia la historia es la misma para todos, pero hay ciertos connotaciones que son típicas de un lugar. Aún así dice que "al final siempre me piden que lo haga también en gallego por que les gusta mucho la lengua nuestra sonoridad y nuestra manera de contar".