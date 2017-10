Un puesto que no existe en la RPT ni puede retribuirse

El servicio de Emerxencias asume una importante carga de trabajo. El alcalde recordó que, por ejemplo, dispone de una ambulancia propia que realiza una media de 1.500 intervenciones al año. De modo paralelo, la incorporación de las brigadas de extinción de incendios en verano "nos va a generar otro problema si no tenemos este tema estabilizado", admite, ya que el hasta ahora coordinador era quien se encargaba de integrar este grupo con el de Emerxencias.

Pero, al menos de momento, el servicio funcionará sin la figura de coordinador. Faílde fue nombrado por decreto en 2011, pero este puesto no está contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "No existe, no se puede pagar ni es retribuible", explicó el mandatario local.

El alcalde dijo estar abierto a las sugerencias el equipo. "Cualquier opinión que ellos tengan para mejorar el servicio será bien recibida", apuntó. "Nuestro objetivo es, en ningún caso, empeorar el servicio", sino incluso "si es posible, aprovechar las circunstancias para mejorarlo". Señaló que "el listón está alto" y que su "responsabilidad" es seguir manteniéndolo como uno de los grupos de Emerxencias y Protección Civil "mejor valorados de Galicia".