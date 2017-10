Peche do 30º aniversario e inicio do curso

Neste último trimestre do ano, Xirandola celebrará as ultimas actividades de conmemoración dos seus 30 anos de vida e que darán peche a un ano cheo de puntos álxidos que conmemoran a efeméride. Así, xunto coa elección do logo do 30º aniversario, co espectáculo de O Naranxo de Ramón de Valenzuela, co cal comezou a celebración, cos festivais infantís e do San Cristovo acompañados pola Banda de Bandeira e a Coral Vales Mahía, Xirandola terá novas actividades como un serán, a posta en valor do seu vestiario e unha gala de peche do ano. Das mesmas darase conta nas próximas semanas unha vez estean definitivamente perfiladas.

Noutra orde cousas, a agrupación bandeirense anuncia o inicio do seu curso o vindeiro venres 13 de outubro coas clases de iniciación de baile tanto de xóvenes como de adultos, e os seus ensaios ordinários dás súas diferentes categorias o sábado 14. Asimesmo, tamén empezan as clases de gaita, acordeón, percusión e pandeireta.