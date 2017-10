Moldes acusa a la presidenta provincial de cambiar su discurso en el vivero de empresas

El portavoz del grupo provincial del PP, Ángel Moldes, solicita a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, "que aclare de una vez por todas cuál es su opinión y postura con respecto al vivero de empresas de Lalín".

Moldes recuerda que la presidenta provincial había declarado en abril que el vivero era un éxito, que se quedaba pequeño y que los precios altos que denunciaran los populares no eran tales y que se demostraba que había más demanda que oferta. Ya en septiembre, dice, declaró en Lalín que este proyecto no era necesario y que fue un error. "Solo quince días después regresa a la ciudad para cambiar de opinión y volver a presumir de él", añade Moldes. Asimismo, apunta, la presidenta expone un plan en el que según sus palabras se estaba trabajando cuando afirmó que el vivero no era necesario. "¿Cuál de estas dos versiones damos por buena? ¿Es esta la definitiva? ¿Reconoce por fin que el proyecto era necesario y va a atender las demandas que le hacen los empresarios?", interpela a Carmela Silva.

El PP considera que este es un claro ejemplo de la doble cara de la presidenta y afirma: "Nos asombra la capacidad que tiene para mentir en público, para decir hoy una cosa y mañana la contraria sin ponerse colorada".

Moldes pregunta si el anuncio de anteayer en Lalín va a quedar solamente en eso o habrá iniciativas interesantes y añade si Silva fue al despacho del alcalde, Rafael Cuiña, para presentarle un plan solamente a él, porque a las empresas no les ofreció nada. Añade que Lalín pierde con este gobierno provincial y lamenta la nula apuesta por Finca Mouriscade.