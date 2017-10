A Estrada conoce las ofertas que se presentaron para asumir las oficinas de la Edusi

El Concello de A Estrada dará hoy un paso más en el proceso de puesta en marcha del proyecto de la Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (Edusi) "A Estrada social e sostible 2020", con la reunión de la mesa de contratación (12 horas) de los servicios de apoyo a la coordinación, gestión, control, seguimiento y motorización de las actividades y proyectos se se incluirán en dicha estrategia.

La mesa está compuesta por el alcalde, José López Campo -en calidad de presidente- por el primer teniente de alcalde, Juan Constenla, por la secretaria y la interventora municipales y por dos arquitectos del Concello, pero también, y por primera vez, por tres representantes de los grupos de la oposición. En la convotaria figura el edil Manuel Fernández Cerdeira por parte del PSOE, el concejal Xosé Magariños Maceira, del BNG, y Mar Blanco Casais, por parte de Móvete.

En la reunión, que no tendrá carácter público, se procederá a la apertura del Sobre A, correspondiente a la documentación administrativa presentada por las empresas que presentaron oferta para hacerse con los servicios. A continuación, de ser el caso, y si no se necesita abrir período de subsanación del Sobre A, la mesa procederá a la apertura del Sobre C (oferta respecto de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor).