Cuiña urge la adecuación de la calle X a la espera de un acuerdo con los afectados

Muy pocos son los lalinenses que pueden identificar la localización de la calle X, es más, seguro que muchos no la consideran ni una rúa pese a estar a unos pasos del Kilómetro Cero. Este callejón que comunica la Praza da Igrexa con la calle Luis González Taboada pretende ser acondicionado por el Concello, aunque por el momento no se cononcen detalles sobre el procedimiento que se elegirá para este fin. El alcalde lalinense, Rafael Cuiña, adelantó ayer en una entrevista en una emisora de radio comarcal que el ejecutivo tiene intención de adecuar una calle que lleva décadas invadida por la maleza y donde la suciedad se acumula en la práctica totalidad de la misma.

La operación, que ya se intentó hace años, no es sencilla una vez que la rúa está incluida dentro de un área de departo y es preciso que el Concello llegue a un acuerdo con los propietarios. El mandatario considera que "en pleno siglo veintiuno" no es de recibo que una calle del centro presente este estado. En esta propuesta estaría trabajando el departamento de Urbanismo y por ahora no hay más detalles sobre la misma que la declaración de intenciones aludida ayer por Cuiña. El primer edil, en relación al ordenamiento de la trama urbana, sí se posicionó sobre la inactividad de la comisión del callejero. Constituida hace ahora 22 meses de la misma no salió ninguna propuesta para bautizar nuevas rúas, algo que Cuiña interpreta como un "fracaso". Agracede el trabajo y la voluntad de miembros de la comisión como el investigador Manuel Igrexas o otros, pero lamenta que representantes que no están con frecuencia en Lalín no estén respondiendo quizá como se esperaba dentro de este grupo. Le gustaría nombrar calles, pero cree para ello debe haber consenso con el PP, y no descarta negociar o debatir algunas propuestas con el grupo de la oposición. Preguntado por las quejas vecinales en relación a la suciedad del área anexa a la Casa da Xuventude apuntó que este espacio es propiedad de la Xunta, aunque se tratará de buscar una salida a esta problemática de tantos años. Asimismo avanzó que el próximo día 15 está previsto que comience a prestar sus servicios al ayuntamiento la empresa ganadora del concurso de mantenimiento de las zonas verdes y parques. Espera que cumpla mejor que la anterior adjudicataria, con la que hubo descontento, aunque nunca fue expedientada por las dudas que había acerca del cumplimiento del pliego. En todo caso, dijo, tanto la anterior como la nueva, son las que resultaron ganadoras de un concurso público avalado por los técnicos.