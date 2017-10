Silva solicita a la Xunta financiación para Mouriscade en el presupuesto de 2018

La potenciación de Finca Mouriscade como centro de referencia del sector ganadero que reivindica el PP en Lalín y en la Diputación continúa siendo objeto de polémica entre el gobierno provincial y la formación conservadora. La negativa del ejecutivo presidido por Carmela Silva a un plan de mejora genética para la instalación provincial situada en territorio lalinense, llevada al pleno de la Diputación por el grupo popular a instancias de Novas Xeracións (NN XX) de Lalín, fue replicada ayer en la capital dezana por la presidenta con el anuncio de que solicitará a la Xunta financiación para el mantenimiento de Finca Mouriscade.

Silva concretó que remitirá una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que le reclamará que la administración autonómica aporte financiación para Mouriscade o incluso un convenio "para que puedan hacer esas inversiones. "Dedicamos a Mouriscade 1,8 millones, que es un dineral, y todo lo que tiene que ver con el sector agroganadero y sobre todo con la investigación ganadera es una competencia exclusivísima de la Xunta", dijo. Asimismo expuso que la administración gallega sí destina recursos para instalaciones semejantes en las provincias de A Coruña o Lugo. "Le voy a pedir al señor Feijóo que asuma sus competencias y que haga lo mismo en Pontevedra que en A Coruña o Lugo. ¿Nosotros no seremos una provincia de tercera?, somos la más dinámica y que aporta mucho al PIB gallego", remarcó, a lo que el alcalde lalinense, Rafael Cuiña, añadió que Deza es la comarca de Galicia más importante para el sector vacuno. Silva dijo que con toda seguridad el portavoz municipal del PP, José Crespo, "como las juventudes de este partido aplaudirán esta petición y, es más, estoy segura que también ellos se dirigirán al presidente de la Xunta".

A esta lea también dio continuidad ayer Novas Xeracións de Lalín. Su presidenta, Eva Montoto, tilda de "lamentable" que Cuiña ataque esta organización y no arremeta contra la Diputación por obviar la moción sobre la mejora genética pedida para Mouriscade, aprobada en pleno en Lalín y negada por el gobierno provincial. Montoto opina que el ejecutivo local respaldó esta demanda para no quedar en evidencia y conmina al alcalde a "ponerse a trabajar de inmediato" para lograr dicho objetivo. Ve lamentable que el cuatripartito no se posicione cuando PSOE y BNG apoyan una cosa en Lalín y la niegan en Pontevedra. "Trabajar por el agro es impulsar iniciativas beneficiosas para los ganaderos como la de invertir en el programa de mejora genética de Mouriscade", dice a Cuiña, a quien recomienda que no hable de políticas agrarias porque demuestra "que tiene poca idea o ninguna, dado el escaso bagaje de relación que siempre tuvo con el rural". Y le pide respeto por Novas Xeracións, un colectivo representado por un centenar de personas.

Montoto replica a la responsable provincial de Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), Silvia Neira, que Finca Mouriscade lleva décadas siendo propiedad de la Diputación y que el anterior gobierno provincial negoció con Xunta y Estado para acometer una modernización integral de las instalaciones del laboratorio, con más de un millón de euros de fondos de la Diputación. "Parece que ahora a los socialistas les molesta y les supone una carga uy prefieren no continuar con esa potenciación de cara al futuro".