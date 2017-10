Otero calcula que el PXOM contendrá las correcciones de Patrimonio en 4 meses

El gobierno de Cruces se da un tope de cuatro meses para que la empresa redactora del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), Adiu, incorpore las correcciones que se consensuaron con la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, después de que el informe de esta entidad dejase en evidencia un documento en el que se omitían más de 250 bienes patrimoniales.

El pleno ordinario de ayer contó con la comparecencia, a propuesta del propio ejecutivo, del arquitecto Carlos Rosón, en representación de Adiu, y la arquitecta municipal, María José García Fidalgo. Rosón explicó que en estos tres años de espera por la respuesta de Patrimonio (es uno de los 35 solicitados desde 2014), se aprobaron las nuevas Lei do Solo y Lei do Patrimonio, por lo que se entiende que dicho informe sea tan extenso. El documento establece pautas en dos áreas: la arqueológica y la arquitectónica. En la arqueológica, se recomienda, entre otras cosas, delimitar el ámbito de cautela de yacimientos en base a elementos físicos reconocibles como cauces fluviales o caminos, y se revisará ese ámbito de protección en núcleos, para no tener que volver a recortarlos. En cuanto al apartado arquitectónico, Rosón mencionó, entre otras, que Cultura menciona un grabado rupestre de Toiriz que resulta imposible de localizar, o que se cuestionan ordenanzas de suelo urbano que habrá que modificar para recoger edificaciones de interés patrimonial. A grandes rasgos, se limitó a repasar los resultados del encuentro que mantuvieron Concello y técnicos de la dirección xeral el pasado día 14.

Otero añadió que no pueden ejecutarse propuestas como una delimitación de 25 metros para proteger hórreos, que a veces se encuentran en medio de eras, y que el Concello tampoco puede asumir el coste de prospecciones arqueológicas. El consenso con Patrimonio fue vital ya que, como apuntó la arquitecta María José Fidalgo, si se toma el informe al pie de la letra "los núcleos y el suelo urbano estarían protegidos por Patrimonio, y no habría licencias directas desde el Concello".

Desde la oposición se reprochó al gobierno que trascendiese la existencia de este informe después de que FARO desvelase a principios de septiembre que había llegado a Cruces ya a finales de abril. No convence ni la explicación del portavoz, Manuel Souto, ni la del propio Otero, que reiteraban que el documento nunca estuvo escondido y estaba a disposición del público. No explicaron por qué no se tramitó esa reunión con Cultura antes de septiembre, sino que se limitaron a indicar que, casualmente, esta Redacción tuvo acceso al informe justo cuando se perfilaban los detalles de dicha reunión. Otero corrigió al portavoz del BNG, Xoán Blanco, para decir que el Plan de Urbanismo, 17 años después de echar a andar, no cuesta 300.000 euros, sino 240.000.

Los dos partidos de la oposición recriminan que el PXOM no tenga en cuenta un listado de elementos que recoge Cultura ya en 2012, y de los que nada se sabe como el puente de Ponte do Carrio (se deshizo y después desaparecieron las piedras), o el cruceiro de Santo Domingo, en Merza, construido en 1640 y que, tras romperse, no se sabe de su paradero. El portavoz del PSOE, Xurxo Guzmán, también afea al gobierno local por no comunicar al concello el derribo del antiguo consistorio.

Souto, por su parte, echa en falta que la oposición no pregunte por informes como el de Augas de Galicia, que llegó en 2015. Falta por recibir el de Carreteras.