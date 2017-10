Unidade Veciñal acuerda un homenaje póstumo a Manuel Alén

Su desaparición ha dejado una huella indeleble en Unidade Veciñal Estradense. Manuel Alén fue uno de los fundadores de la asocición, nacida al abrigo del conflicto originado en A Estrada por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hombre de sempiterna sonrisa pero férreas convicciones, muy querido en la villa, Alén fue uno de los vecinos más activos en las movilizaciones -como el encierro vecinal en la casa consistorial que se mantuvo incluso en la noche de Fin de Año que despidió 2003 y abrió paso a 2004- y aun cuando terminó la movilización seguiría muy vinculado al ente. De hecho, siguió siendo su tesorero durante años. Así ocurrió, por ejemplo, aun cuando de la asamblea de marzo de 2012 salió una renovada directiva presidida por Marina Rodríguez. Alén continuó en Unidade Veciñal Estradense hasta su fallecimiento y los integrantes del colecivo aun le siguen añorando. Por eso, le rendirán un homenaje póstumo en próximas fechas.

Fue una de las principales decisiones que Unidade Veciñal Estradense adoptó en la asamblea celebrada el sábado en la Sala Abanca de A Estrada. En la sesión, en cambio, el ente no despejó la duda sobre su continuidad o su disolución. Sigue barajando disolverse porque la directiva presidida por José Barral -y en la que Senén Campos y Manuel Puente son secretario y tesorero, respectivamente- no halló relevo. Pero, aunque la posibilidad de una disolución está sobre la mesa, el colectivo no quiere pasar página en falso. Pretende convocar una nueva asamblea para dentro de tres meses, aproximadamente, y después, celebrar el homenaje póstumo a Alén.

En la noche del sábado también hablaron de celebrar una comida de confraternidad y de donar parte de los fondos de la entidad para que se investigue cómo acabar con la lacra que supone la plaga de la avispa asiática.