La plataforma en defensa del consultorio de Soutelo le pide al Sergas que rectifique

La Plataforma en Defensa da Sanidade no Concello de Forcarei quiso hoy hacer un llamamiento público al Servizo Galego de Saúde (Sergas) para que finalice "de una vez" con lo que considera "una tomadura de pelo en la Atención Primaria en nuestro municipio". El colectivo vecinal, que recuerda que nació "ante los recortes de personal en los centros de salud de Forcarei y Soutelo de Montes", denuncia la "pérdida de calidad asistencial" en el municipio y anunció su intención de adoptar "medidas inmediatas de presión ante el Sergas" para que "asuma de una vez por todas el error cometido" al suprimir una plaza de médico de Atención Primaria en el municipio y derivar uno de los médicos de Soutelo de Montes a Forcarei.

Los integrantes de la plataforma vecinal quisieron también hacer balance "de todo lo sucedido" desde entonces. "Quedamos con un médico menos justo cuando el propio Instituto Galego de Estatística dice que casi triplicamos la población del Concello de Forcarei en el período estival, llegando a los 9.000 habitantes", apunta, denunciando acto seguido que "no se cubrieron las vacaciones ni de Pediatría ni de la matrona, cuando el propio gobierno local presume de que tenemos más nacimientos que hace dos años" y que "no se cubrió con personal estable la baja del único médico que quedó en el centro de salud de Soutelo, teniendo días con solo cuatro horas de servicio o cubriendo la baja con médicos forenses en lugar de médicos de familia". Igualmente, denuncian que el consultorio soutelano también "se quedó sin servicio de atención ante las emergencias por accidente o domiciliarias en varias ocasiones".

A mayores, desde la plataforma se ve la situación como "muy preocupante". Las medidas de presión que proyecta llevar a cabo pretenden conseguir que el Sergas "reaccione" y rectifique". "Forcarei no es el municipio adecuado para tratar a los vecinos como conejos de Indias con el programa de atención médica teleasistida para crónicos", proclama. Asimismo, lamenta "una vez más el total pasotismo del gobierno local ante este problema vecinal perjudicial para la salud de las personas y para la fijación de población en un municipio con 3.621 habitantes".

Finalmente, quiso alertar de una nueva situación que le preocupa. Se refiere a que "en semanas comenzará la campaña de vacunación contra la gripe". Y añade que "a día de hoy los centros médicos del municipio están en peor situación que hace un año para abordar la gestión del programa de vacunación".