El gran escaparate de As Dores cayó al séptimo intento

Desde el 24 de septiembre lleva sorteándose el lote estrella de la comisión de Festas das Dores que contenía productos por un valor de 25.000 euros. Después de un total de siete intentos, el sábado por fin se pudo saber quien se había llevado el premio, en concreto fue para Marta Blanco Marbán, empresaria pontevedresa y que había comprado su boleto en el restaurante Cabanas, tal y como reconocieron los propios organizadores del sorteo por medio de las redes sociales.

El ganador debía de tener una rifa con el número que coincidiese con la cifra premiada en el sorteo de la ONCE del 24 de septiembre. La comisión sortearía de nuevo cada día el lote de premios hasta que un número coincidiera finalmente con alguna de las rifas compradas. En esta ocasión el galardón fue para el número 71588 que tenía Marta Blanco Marbán.

Por el momento la comisión no ha entregado el premio puesto que la ganadora no es natural de Lalín, pero según explica la presidenta de la comisión, Carlota Iglesias, "se entregará en los próximos días". El premio contenía un coche Opel Adam, una moto Goes 125 cc, un viaje valorado en 2.000 euros, una Smart Tv marca Samsumg de 49", un robot de cocina Termomix, una Cámara Réflex Canon, un ordenador Portátil Acer, una bicicleta Specialized, un videoconsola Playstation 4 Pro y un robot aspirador Roomba. Todos estos productos están valorados en unos 25.000 euros.

Cabe destacar también que este era el producto estrella de la comisión organizadora de los festejos de As Dores este año, pero, desafortunadamente, la iniciativa no ha recogido los frutos que pretendía conseguir, puesto que según explicaron los propios miembros del colectivo, la venta de boletos entre los vecinos de Lalín fue mucho menor de la esperada.