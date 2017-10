Móvete se reunirá con la asociación de mueblistas para trabajar por la Feira do Moble

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) se reunirá próximamente con la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada (AFCM) bajo la pretensión de conocer de primera mano la actual situación del sector del mueble en A Estrada e iniciar la elaboración de una "hoja de ruta para trabajar desde ya por el futuro" de la Feira do Moble de Galicia" y la "dinamización del sector mueblero" local.

La reunión -fijada para las 20.30 horas del próximo 9 de octubre, lunes, en la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE)- ha sido convocada a iniciativa de Móvete y muy bien acogida por la AFCM, cuyo presidente, Gonzalo Figueiras, agradeció el interés mostrado por Móvete y se mostró dispuesto a entrevistarse con todas las demás fuerzas políticas con representación municipal de A Estrada.

Por su parte, la edil de Móvete, Mar Blanco, también quiso agradecer la "buena disposición de los muebleros para llevar a cabo esta primera reunión". Desde Móvete se espera que sea tan solo "la primera de un año de trabajo" ya que, a su juicio, "solo con trabajo y unidad lograremos sacar adelante la Feira do Moble" si bien acometiendo "todos los cambios que sea preciso para adaptarla al momento actual".

Después de que FARO se hiciese eco ayer de la indignación del alcalde con la edil de Móvete por su afirmación de que el sector del mueble llevaba "años en decadencia" -López afirma que "es falso" y lo rebate afirmando que "el sector local de la madera está mejor que nunca", como acredita su constante incremento de facturación y el hecho de que sea un referente mundial en contract- y considerase el munícipe que esa "irresponsabilidad" por parte de Mar Blanco era "motivo de dimisión", la edil de Móvete quiso recomendarle ayer "que se centre en ejercer de alcalde el tiempo que le resta de legislatura y que deje" de "perder el tiempo en hacer de oposición de la oposición". Le recuerda que "tiene mucho trabajo por delante antes de que finalice esta legislatura, teniendo en cuenta que en los dos años y pico que pasaron desde las últimas elecciones municipales no hizo nada".

Estima que "José López no está a la altura de su puesto aunque le va bien el papel de alcalde populista". Cree que "muestra claras deficiencias a la hora de planificar y sacar adelante con éxito los diferentes proyectos municipales". A su juicio, "no es un alcalde que sepa unir a los diferentes sectores y revalorizar su trabajo sino que su manera de hacer, o deshacer, está únicamente orientada a beneficiar a los amigos, com tenemos denunciado en diferentes ocasiones". Agrega que "a mayores de enfocar de modo equivocado lo que debiera ser su papel como alcalde, tiene el defecto de no saber reconocer y asumir los errores y de echarle la culpa a quien haga falta con tal de no asumir él sus fracasos". Lo ejemplifica aludiendo al "fracaso de la Festa do Salmón cuando responsabilizó a los hosteleros y ahora con la Feira do Moble responsabilizando al sector mueblero".

Pide al alcalde que no moleste

Móvete le aconseja que "deje a un lado la bravuconería y que si no se siente con fuerza para trabajar junto con el sector del mueble desde ya, evitando eliminar la Feira do Moble, que, por lo menos, no moleste. No es de recibo que después de varios años en decadencia de la Feira do Moble no quisiera ver la realidad y ahora diga que la feria como era es indefendible". Se pregunta Móvete "entonces" qué "estuvo haciendo durante los últimos seis años que lleva com o alcalde".

Le aconseja que, en lugar de "perder el tiempo en bravuconerías para tapar el resultado de su mala gestión e incapacidad" que se ponga "a trabajar desde ya para sacar adelante la feria". Pregunta "una vez más cuándo se nos va a dar entrada en la Fundación do Moble tanto a los grupos políticos con representación municipal como al sector para poder trabajar unidos". Se pregunta por qué López no explica ·la negtiva a que formemos parte del Patronato".

Pide "de modo oficial datos a la Fundación de Exposicións e Congresos" para "conocer los gastos" de organización del certamen y los "ingresos obtenidos".