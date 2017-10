El gobierno condena la "deslealtad" de Crespo por "ocultar" los 4,5 millones para saneamiento

El gobierno de Lalín denunció ayer lo que considera "el más grave caso de deslealtad con los vecinos de los últimos años": que el anterior ejecutivo no le comunicase la gestión de un plan de fondos europeos que finalmente beneficiará al municipio con 4,5 millones de euros. El equipo de Rafael Cuiña califica de "escándalo mayúsculo y sin paliativos que evidencia la total falta de escrúpulos del Partido Popular de Lalín" por "haber ocultado de forma deliberada, prolongada en el tiempo y absolutamente irresponsable" la subvención comunitaria. Este asunto saltó en el pleno de anteayer, cuando tras ser preguntado por este asunto, el portavoz municipal, José Crespo, explicó que este programa había sido gestionado por él en 2014, pero que la resolución del mismo llegó ya con el actual gobierno municipal al frente de la institución local.

El cuatripartito lalinense recalca que Crespo admitió "sin ningún tipo de rubor" que nunca le comunicó la gestión de estas ayudas ni la posibilidad de que el Concello pudiese contar en este mandato con 4,5 millones de euros para planes de depuración. Para el gobierno municipal lo más grave es que tras conocerse "hace meses la concesión de estas ayudas" como el portavoz popular también admitió en el pleno, este partido continuase presentando mociones para que el Concello destinase fondos propios para la dotación de saneamientos en diferentes parroquias, "algo que evidentemente solo podía tener como intención que se malgastasen un dinero público que se podría destinar a otras actuaciones". En este ataque al anterior equipo de gobierno y a su cabeza visible, el cuatripartito le recrimina que permitió que el Concello perdiese tiempo, recursos y personal municipal trabajando en proyectos que él ya sabía que iban a ser elaborados por otro lado. "La gravedad de la ocultación es de tal magnitud que el gobierno está convencido de que, de ser al revés, el Partido Popular no dudaría ni un segundo en exigir responsabilidades políticas inmediatas por este tema".

Para el gobierno local el "silencio alevoso" y la "actitud sibilina" del PP en este asunto carece de toda justificación legítima. Tampoco acepta que Crespo comentase en pleno que ya no era alcalde cuando se resolvió la concesión de estas ayudas. "El mismo que se trató de justificar así en pleno no tuvo ningún problema en alardear, cuando ya no era alcalde, de sus improductivas reuniones con el conselleiro de Sanidade sobre el CAR o anunciar en enero la recuperación de una línea de autobús, gracias a sus gestiones". Para el cuatripartito estos son solo dos ejemplos que dejan en evidencia al PP por haber intentado ocultar los fondos europeos no solo desde que hubo cambio de gobierno, en 2015, sino también en el momento que conoció la concesión.

Para el cuatripartito esta es una actitud incomprensible de quien gobernó durante más de 20 años y que se ve obligado a admitir en pleno que la depuración y el saneamiento fue una de los grandes défictis de su gestión. "Crespo adoptó el comportamiento de quien después de perder el favor de los vecinos se dedica a poner piedras en el camino en vez de actuar con lealtad y altura de miras". Dice que otra vez sitúa "de la forma más lamentable sus intereses partidistas y sus aspiraciones poéticas por encima del bienestar de los vecinos".