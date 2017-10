Compromiso lamenta el silencio de Cruz en el debate sobre la construcción del CAR

Compromiso por Lalín (CxL) cuestiona el papel del concejal no adscrito Juan José Cruz en el último pleno, en el que a su juicio no estuvo a la altura por eludir el debate en temas de calado como la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR) o el vivero de empresas de Lalín 2000. La formación política a la que pertenece el alcalde, Rafael Cuiña, opina que "el vago integral" no habla sobre estas cuestiones "seguramente por el nivel de ignorancia que tiene" y manifiesta que solamente "se dedica a hacer el mal presentando mociones infantiles".

Por otro lado, Compromiso acusa "al concejal tránsfuga" de votar en contra de una modificación de crédito para la construcción de la rotonda de O Montserrat, entre las avenidas Cuiña y Madrid, aprobada anteayer en la sesión plenaria. Sobre este asunto sostiene que este mismo viernes se produjo un accidente de tráfico en este lugar, donde hay una deficiente seguridad para niños, mayores y vecinos en general. En este sentido manifiesta que mientras el grupo de gobierno presenta modificaciones dinero público para hacer la rotonda, "Cruz vota en contra de una medida tan necesaria para hablar de forma patética de cuestiones que no entiende como el referéndum catalán". Compromiso "exige al tránsfuga que deje de insultar a los vecinos que no comulgan con él" y se retracte de las "gravísimas acusaciones" vertidas sobre el expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, "de haber estado con la aviación nazi nada menos". Sobre este asunto Cuiña, en el pleno de anteayer, condenó un texto del concejal y pidió respeto para la figura del que fue máximo dirigente del gobierno autonómico.