A Bandeira celebra una jornada intensa de teatro

Medias Verdes Teatro organizó una edición más el Festival Rural del Teatro da Bandeira, que este año contó con seis obra teatrales y dos grupos musicales que ofrecieron sendos conciertos tanto al mediodía como a la medianoche. Los organizadores colocaron una carpa por si el tiempo no respetaba la iniciativa, aunque finalmente no llovió. Pequeños y mayores disfrutaron de diversas piezas teatrales de varias agrupaciones locales, así como de Orazo y Ordes, que este año fue el grupo invitado. La cita que suele ser en marzo finalmente cerró el mes de septiembre.

Los grupos de teatro encargados de realizar este evento desde hace tres años son de Orazo y de A Bandeira, aunque siempre cuentan con algún invitado, en esta ocasión fue una asociación de Ordes.

A lo largo del día también se desarrollaron actuaciones musicales para amenizar el ambiente con la misión de que entre pieza y pieza los actores de la siguiente obra pudiesen colocar todo el atrezo y prepararse para la función. Afortunadamente el tiempo respetó la función, y no hubo lluvia aunque la organización había habilitado una carpa para que los asistentes no se mojaran.

Cabe destacar que habitualmente esta cita se organizaba en torno al mes de marzo, pero por motivos laborales de la actriz Cristina Collazo esta iniciativa tuvo que retrasarse. La cita comenzó a las 12.00 horas con la actuación de la Asociación Cotomanguelo de Orazo que interpretó la pieza O xigante Gandulfo. A las 12.30 horas fue el turno de Teatristéricos de Silleda con Castelo Fantasticristalbranco y a las 13.00 horas, Medias Verdes Infantil da Bandeira subió al escenario con As zapatillas voadoras. Al finalizar esta pieza se tomaron un descanso fue el grupo Os do Xalo los que actuaron. Por la tarde, retomando el festival a las 18.00 horas actuó Cotomanguelo con Bar Manolo, a las 18.30, la Asociación Andaina de Ordes interpretó O galo, Comedia dell' Arte. A las 19.15 horas los Medias Verdes Teatro da Bandeira cerraron con Café Morcego. Para finalizar la jornada, en torno a las 00.00 horas Blues do País ofreció un concierto en el Bar Arume.