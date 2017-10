Apropiga acusa la precarización del personal contra incendios y pide la continuidad de 436 operarios

"Un servicio público profesionalizado de prevención y lucha contra los incendios forestales en Galicia no puede basarse en la precarizaciónde sus trabajadores. Un modelo eficaz no puede basarse en la fragmentación, la privatización y la precarización de sus trabajadores sino en un modelo público y único, el Spdcif". Así lo indicaron hoy fuentes de Apropiga, la Asociación Profesional do Servizo Público de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia (Spdcif), con sede en el antiguo grupo escolar de la parroquia estradense de Codeseda. El colectivo cerró así un comunicado en el que lamentaba el "cese de 436 profesionales" del servicio Spdcif "de la Xunta de Galicia que lo dieron todo durante esta dura campaña y que son cesados a pesar de que siguen siendo necesarios ante las previsiones que establece la propia consellería". Y es que hace notar que su cese coincide en el tiempo con el anuncio realizado el 30 de septiembre –"día en el que finaliza el período de alto riesgo de incendios en Galicia"– por parte de la Consellería de Medio Rural de que "las quemas de restos agrícolas y forestales amontonados siguen prohibidas en Galicia hasta nuevo aviso, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas actuales y las previsiones para los próximos días".

Subraya Apropiga que la prohibición se prolonga "porque el período de incendios sigue latente como demuestran los fuegos que están teniendo lugar en Galicia en estos días"._Remarca que "frente a las falsas informaciones de la Xunta que aseguran que los medios disponibles son suficientes tras el cese de los 436 profesionales", estos trabajadores son necesarios por pertenecer a "categorías fundamentales en la organización, detección y lucha directa contra los incendios". se trata de "emisoristas de los centros de coordinación, bmberos forestales en las brigadas helitransportadas, vigilantes fijos fundamentales para detectar los incendios" y "conductores de vehículos motobomba cuyo cese va a motivar que haya vehículos de lucha contra incendios parados".

Apropiga reclama la continuidad de estos trabajadores a fin de aprovechar su capacidades para ·"las necesarias labores de prevención que se deben desarrollar en los períodos de bajo riesgo" de incendios. Instan a la Xunta a poner "fin a la precariedad de los trabajadores del Spdcif fijos discontinuos de 3 meses que van a ser cesados ahora" así como a los de 9 meses que finalizarán su actividad en la lucha y la prevención contra los incendios forestales "al ser cesados el próximo mes de noviembre".

Ve incomprensible cesar a los trabajadores del servicio público Spdcif de la Consellería de Medio_Rural y tener operativos medios contratados a través de entes públicos o empresas privadas.