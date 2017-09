Posición unánime en la defensa del vivero de empresas

La Diputación presentará el próximo lunes el plan de dinamización del vivero de empresas lalinense, algo que a juicio del PP se ve abocada la institución provincial a raíz de sus advertencias del incumplimiento del convenio suscrito con el Incyde para la puesta en marcha de las instalaciones ubicadas en el parque Lalín 2000. Crespo, que asumió casi en exclusiva la defensa de las iniciativas de su grupo, aludió a las contradicciones de la presidenta provincial, Carmela Silva, cuando meses atrás dijo que el vivero debería ser ampliado por su excelente funcionamiento y hace un par de semanas declaró en Lalín que esta obra fue un error porque no era prioritaria. PP y gobierno llevaban sendas mociones semejantes para la potenciación del vivero y, aunque se votaron por separado a petición de Crespo Iglesias, las dos salieron adelante por unanimidad.

El popular recordó que en la instalación solo hay dos empresas que podrían irse al estar descontentas con el trato recibido y advirtió a la Diputación de que el convenio establecía la obligatoriedad de promover acciones orientadas a la difusión y potenciación del vivero de empresas, que no se hicieron. "Así a lo mejor tendrían que devolver parte del dinero", declaró, en alusión a que el 80% de los fondos para la obra fueron aportados por el Incyde a través de un plan comunitario. "Estoy de acuerdo en que la Diputación no estuvo a la altura de las circunstancias en el vivero y por eso pedimos una reunión con la presidenta y al día siguiente nos recibió. Le dije a Carmela Silva: no me gusta que vengas a Lalín a alterarme el poleiro", manifestó Rafael Cuiña, quien echó en falta la misma beligerancia del PP con la Xunta en cuestiones como por ejemplo la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR). "Yo asumo la crítica y lo digo en público, esa es la diferencia", declaró. Pero Crespo insistió en evidenciar, también, el desinterés del gobierno municipal por el vivero de empresas al recordar que su grupo ya había presentado una moción semejante hace meses. "Estamos seguros que no hicieron nada y si la Diputación toma ahora cartas en el asunto es por nosotros", espetó, antes de incidir en la diferencia de trato a Lalín y A Barro en el impulso de sus viveros de empresas. Las propuestas aprobadas incluyen la creación de un grupo de trabajo que vele por el cumplimiento de las medidas que debe activar la institución provincial para poner en valor esta infraestructura.