Lalín se beneficiará de un plan de saneamiento por 4,5 millones gestionados hace tres años

El Concello de Lalín dispondrá de 4,5 millones de euros para destinar en exclusiva a proyectos de saneamiento en el término municipal. Se trata de una partida de fondos europeos que había sido gestionada por el exalcalde, José Crespo, con la Xunta hace ahora tres años; algo que se desconocía hasta que fue desvelado ayer por el grupo de gobierno en pleno. Los recursos repercutirán directamente en el municipio, si bien será la Consellería de Medio Ambiente la encargada de tutelarlo en colaboración con la administración municipal.

Esta relevante inversión saltó a la palestra cuando los populares defendían una moción, luego aprobada por unanimidad, para reclamar saneamientos en una decena de lugares de las parroquias de Santa Baia de Losón, Anseán, Goiás, Filgueira, Vilatuxe y en el núcleo de Lalín de Arriba. La edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, anunció la subvención millonaria de fondos Feder de un plan 2014-2020 e interpeló a la bancada popular si no tenían constancia del mismo. En ese instante Crespo pidió la palabra para matizar que esa inversión había sido gestionada por él con el exconselleiro Agustín Hernández, molesto por la postura de la Xunta de beneficiar a los concellos costeros en saneamiento y dejar de lado a los del interior, marginados una vez más por el tan recurrido argumento del reequilibrio territorial. "Los ayuntamientos de la costa ni pagan el mantenimiento de las depuradoras", dijo, y comparó el buen trato que reciben los territorios de la franja atlántico-cantábrica con los del interior, que deben hacer frente con recursos propios a unas obras costosísimas como son los proyectos de saneamiento y depuración de aguas. Crespo reiteró que este programa lo había solicitado a la Xunta en 2014, pero su resolución no se habría concretado hasta ahora, ya con el actual gobierno municipal en la Alcaldía.

El regidor, Rafael Cuiña, tomó la palabra para recriminar a los populares su silencio sobre este plan en el traspaso de poderes y también en los últimos tiempos, cuando ya supuestamente serían conocedores de la resolución. "Aquí hay algo que no cuadra, sería un escándalo que en dos años de mandato lo supiesen y no dijesen nada, mientras en los plenos pedían obras de saneamiento con fondos propios o del Plan Concellos", dijo. Crespo Iglesias replicó que se había enterado hace unos meses y en todo caso después de que la Xunta se lo comunicase al gobierno, a lo que el teniente de alcalde aseguró que no había habido comunicación formal y que el cuatripartito se enteró a través de una llamada de un técnico de Aguas de Galicia. "Hay piezas que no encajan", insistió el primer edil. El portavoz del PP tomó la misma dirección y pidió explicaciones al ejecutivo por mantener en silencio la concesión de estos fondos europeos, a lo que Cuiña replicó que así se había acordado con el técnico de la Xunta, además de asegurar que hace seis meses que se están llevando a cabo tareas de coordinación entre las dos administraciones para acometer una inversión millonaria, que a Crespo no parece tan exagerada si se tiene en cuenta que la filosofía del plan europeo advierte de que el dinero debe emplearse en mejorar la pésima depuración que hay en el municipio por las malas condiciones de las dos EDAR del municipio. ¿Ustedes saben lo que cuesta una depuradora nueva para Lalín", exclamó el popular, quien enfatizó en que las inversiones deben centrarse, entre otras tareas, en dotar a la EDAR del núcleo urbano de un mecanismo que optimice la depuración para que no se mezclen pluviales y fecales en días de tormenta y las depuradoras no cumplan su función. "No se engañen, estos fondos no son para construir saneamientos, sino para arreglar depuradoras", enfatizó. El gobierno indicó que además de estos proyectos en las EDAR de Prado o Vilatuxe se plantean otros cuyos proyectos técnicos ya están siendo elaborados. Casares destacó que Crespo, con sus palabras, admitía el fracaso de su política de saneamiento del municipio durante años. Cuiña pidió al PP que dijese si sabía la inversión necesaria para los saneamientos que acababa de solicitar. El edil no adscrito Juan José Cruz avanzó que pediría alcantarillados para A Xesta y Vilanova.