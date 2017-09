José López: "El sector local de la madera está mejor que nunca. La feria como era... es indefendible"

Como los mueblistas locales e incluso profesionales foráneos que conocen de primera mano la condición de referente del sector local del mueble en el panorama nacional e internacional en el contract, el alcalde de A Estrada, José López, se encuentra "indignado" con la afirmación de la edil de Móvete, Mar Blanco, de que el sector del mueble lleva "años en decadencia". "Es falso, una barbaridad", afirmó al mediodía de ayer el regidor local, considerando que esa "auténtica irresponsabilidad" no solo le parece "muy grave" sino incluso "motivo de dimisión". "El sector está mejor que nunca. Tiene más fuerza que nunca. Nunca hubo" en el sector del mueble de A Estrada "un empuje tan fuerte en empleo y producción" porque sus industrias están entre "las mejores empresas a nivel de producción" en el panorama nacional e incluso internacional en el contract.

Son firmas que, hoy por hoy, "son la envidia a nivel organizativo" en España, afirma el máximo mandataroio local. "Por capacidad productiva, que es extraordinaria; y por su capacidad de adaptación". La gran experiencia de sus trabajadores -"una mano de obra muy cualificada" después de "muchos años siendo el sector predominante" en el mueble en España- hace que pueda ofrecer un "producto de primerísimo nivel". Y precisamente por ello las "grandes cadenas de hoteles" y las grandes firmas comerciales -como las de Inditex- tienen en A Estrada un punto de referencia inexcusable para equipar sus instalaciones.

La "experiencia industrial" del sector y la profesionalidad de los instaladores de los productos locales motivan que "hoy haya mueble de A Estrada por todo el mundo", remarca. Por eso, ve "bochornosa" e "intolerable" la actitud de la oposición. Especialmente de Móvete pero también de PSOE y BNG, por el "gravísimo daño" que, a su juicio, con sus declaraciones de los últimos días están "extendiendo una imagen supernegativa" del sector del mueble de A Estrada. "Este asunto se está yendo de madre. La fortaliza del sector del mueble local es indiscutible. Otra cosa diferente es lo que la feria o las empresas locales que viven de vender mobiliario directamente al público atraviesen problemas", admitió, subrayando acto seguido que, en todo caso, se trata de una minoría -"una parte muy pequeña", como los "cuatro" mueblistas, "cada vez menos", a los que representa la Asociación de Fabricantes y Comerciantes de Muebles de A Estrada (AFCM)- pueda estar atravesando un momento difícil. Pero "son una parte mínima del sector" que siguió vinculada a la venta directa de mobiliario que fue la matriz de todo el sector local pero que ahora ya no se corresponde con lo que es realmente la industria de la madera local. Hoy "los criterios de compra son otros", internet ha revolucionado el mercado y ya no están en boga las "grandes exposiciones de mueble". Eso les ha restado clientes.

Pero la mayoría del sector en A Estrada ha hecho un gran esfuerzo y se ha orientado hacia el contract y la fabricación de mobiliario a medida. "Somos punteros a nivel mundial", asegura, al haber logrado los industriales su objetivo de internacionalizarse. Pero esas firmas no van a la Feira do Moble porque va dirigida a un mercado que ya no es el suyo, asegura López. "A los pocos que quedan en ese mercado les cuesta mucho posicionarse porque los modelos de compra de la gente han evolucionado muchísimo". De ahí que la feria orientada a la venta directa de mobiliario hoy sea, en opinión de López, "indefendible". "No es viable", admite. No obstante, apunta que tiene un recinto y una Fundación que "habrá que poner al servicio del sector que tenemos hoy". En cualquier caso, reitera que hará lo que diga el sector. El Concello solo es una parte del Patronato pero asegura que "mi apoyo y mi voto lo tienen" para hacer lo que el sector considere mejor.

Para ver qué es lo que necesitan proyecta convocar en los próximos días a los mueblistas. No solo a la AFCM. Son "la minoría". Lo razonable es que hagamos un llamamiento a todo el sector para "ver dónde encajamos las administraciones y la Fundación" para apuntalar a un sector cuyas empresas "evolucionaron" y cuyo esfuerzo les ha situado "en el mejor momento de la historia del mueble en A Estrada". Crecen en facturación y no hay suficientes carpinteros y barnizadores para dar respuesta a su demanda de mano de obra cualificada.