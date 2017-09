Fondos para la rotonda de O Montserrat

El pleno aprobó con los votos a favor de cuatripartito y PP y el contrario del concejal no adscrito la dotación de crédito necesario para acometer la construcción de la rotonda entre las avenidas Cuiña y Madrid a la altura de O Montserrat. Cruz justificó su no al proyecto indicando que no lo veía necesario. En presencia de la nueva interventora municipal, Eva Casal, se dio el visto bueno a una inversión que entra dentro de las financieramente sostenibles por 191.590 euros. La obra cuenta ya con permiso de Patrimonio y los terrenos se lograron con los afectados.

Rúa Xesteira

Por otro lado, el PP sacó adelante su propuesta para dotar de servicios y mejorar el firme de la calle Xesteira, en la urbanización de Cidade Xardín.