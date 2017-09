Cruz lleva a pleno el referéndum de Cataluña

El concejal no adscrito se mantuvo casi al margen en el debate del CAR, del que cuestionó que desde el Concello se exigiese a la Xunta medidas concretas e inmediatas para este proyecto. Reivindicó la obligatoriedad que tiene el gobierno de cumplir los acuerdos plenarios e, invitando al PP a hacer lo mismo, aseguró que aportaría su asignación mensual como edil al particular que decidiese presentar un contencioso contra el ayuntamiento por incumplimiento de acuerdos plenarios. Desautorizó inversiones como la rotonda de O Montserrat, la reforma de palcos de la música de parroquias, de centros sociales o actos como el Cocido do Orgullo. Como ya había avanzado, quiso traer al pleno de Lalín el referéndum previsto para mañana en Cataluña. En su moción, luego con una transacional del PP, pedía que la corporación se pronunciase sobre la decisión del gobierno catalán. En su extensa intervención dijo que el derecho a decidir no existe y es la ley la que debe imperar, además de citar que el independentismo "es nido de otras cosas".

Crespo suscribió parte de los razonamientos de Cruz y dijo que el órdago del independentismo catalán parte de un problema "que lleva muchos años gestándose", comparando el supuesto aleccionamiento a los pequeños catalanes con lo que quiso hacer la Xunta bipartita con las galescolas. Cuiña le pidió que subiese el nivel del debate cuando dijo que vecinos de Vilatuxe podrían pedir un día la independencia de Lalín. Casares votó en contra de la moción de Cruz, que desautorizó, aunque dijo que era contrario al referéndum. Cuiña avanzó que su grupo se negaba a votar "una moción con un texto infame" y Vilariño y Peña lo hicieron en contra por respaldar el derecho de los catalanes a participar en este proceso. Los partidos del ejecutivo local coincidieron en que lo que acontece en Cataluña es un problema político en el que el gobierno de Rajoy eludió su responsabilidad de negociación.