La corporación exige el CAR pese a que la consellería planea otro complejo sanitario

La corporación lalinense libró ayer el enésimo debate sobre la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR), del que comenzó a hablarse hace cerca de una década. El gobierno aprovechó el reciente posicionamiento de la Xunta sobre una infraestructura sanitaria que ya no prevé desarrollar como se había previsto -con un convenio y un protocolo en vigor suscritos entre concello y Sanidade- para cargar contra la administración autonómica y exigir el complejo asistencial de alta resolución. El PP, como había hecho en otras ocasiones desde que está en la oposición, secundó la iniciativa del cuatripartito.

El gobierno repartió entre el edil de Saúde Pública, Nicolás González Casares, y Francisco Vilariño (BNG) la defensa de esta moción y el portavoz del PP, José Crespo, hizo lo propio desde la bancada de su grupo. El exalcalde bromeó con el protagonismo de Vilariño en un área que no es de su competencia y preguntó a Casares si no preveía cederle esta delegación al nacionalista. El teniente de alcalde afeó al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, por negar reuniones al alcalde, Rafael Cuiña, pese a un compromiso, el año pasado, de citarse para presentar el proyecto. Destacó que ahora Sanidade descarta el CAR por entender que este modelo está obsoleto y como alternativa presenta un complejo del que nada se sabe. "Nos ponen como ejemplo uno previsto en Lugo para 2020 que parece ser que es un centro de salud y poco más", declaró. También preguntó por el compromiso, de implantar la hospitalización a domicilio y hemodiálisis. "Para reunirse con ustedes el conselleiro tuvo tiempo, pero no para reunirse con el alcalde. El PP de Lalín y el gallego no respeta las instituciones", proclamó Casares.

Crespo recriminó al gobierno que la moción se asentase en un par de párrafos poco elaborados. "Si a la Xunta llega esta moción le va a dar la risa, dirán qué poco nivel tiene el Concello de Lalín". Crespo aseguró que habría novedades en hemodiálisis y hospitalización a domicilio, pero insistió en que la gestión de un gobierno debe ir más allá que elaborar mociones o colocar pancartas.

Vilariño, que había preparado bien su argumentario, fue desgranando los acontecimientos más destacados para tratar de desarmar a la Xunta en su por ahora desinterés a que el CAR sea una realidad. Cuiña indicó a Crespo que como lo conocía bien creía que estaba molesto con la consellería, pero no se atrevía a manifestarlo en público. Vilariño, cuyo partido llevó este tema al Parlamento de Galicia, citó que en febrero de 2015 trascendía que el PP buscaba nuevas vías de financiación para el CAR y que al año siguiente "Sanidade se comprometía con el PP de Lalín a reactivar" esta infraestructura. "Vosotros deberíais ser los primeros en sentiros engañados", declaró. Para finalizar aludió a la comunicación del PP en O Hórreo de hace un par de semanas en la que mencionaba que el concepto de CAR quedaba obsoleto. "¿Cómo se puede desechar por obsoleto un proyecto que ni estaba hecho? ¿Qué había antes?, nada, solo nueve años de engaño". Por último atribuyó esta "estrategia" de Sanidade a ganar tiempo para que pasen las elecciones municipales y que Lalín siga sin saber nada de su centro sanitario. "Me fío de los que gobiernan la Xunta y cada momento tiene sus presupuestos y sus posibilidades", zanjó el portavoz popular.

En un pleno en el que tomó posesión la concejala socialista María Jesús Sánchez Fernández, la comparecencia de la edil del gobierno Lara Rodríguez Peña se pospuso a la próxima sesión ordinaria. El PP recordó que este asunto debía estar en el orden del día y pese a que el alcalde ofreció a que entrase por urgencia, Crespo optó por esperar a la siguiente convocatoria. La corporación aprobó los festivos locales para 2018, que se mantienen en el lunes y martes de As Dores.

Atención asistencial

La edil popular Paz Pérez echó en falta mayor gestión en el gobierno para evitar la supresión del plan de atención a personas con dolencias degenerativas que se había desarrollado en colaboración con el colectivo Afapo. Dijo que era un servicio valorado y recriminó a Casares que no fuese capaz de mantenerlo, motivo por el cual la asociación provincial irá a prestarlo a Vila de Cruces.