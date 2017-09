Alfonso Fernández Sucasas: "Esta festa comezou en 1994, aínda que non con este nome que ten agora"

A última tendeira de Os Pendellos de Agolada, Randulfa, recibirá o seu particular homenaxe en forma de festa no día de hoxe. Dende as 18.00 horas este mercado antigo acollerá a denominada Festa da Randulfa, organizada pola agrupación musical, Bico da Balouta. Alfonso Fernández Sucasas, presidente do colectivo, explica que terá dee especial est duodécima edición.

- Que se levará a cabo este ano nos Pendellos?

-A verdade é que intentamos seguir co feito noutros anos, vendo as boas sensacións que tivemos, polo que faremos unha festa continuista. Como sempre, non faltará música,virán varios grupos como os Larpeiros de Altamira, que serán os encargados en facer unha actuación con pasacalles. Aínda así, hai qu e decir que cada un tocará unhas pezas, pero todo aquel que se anime a sumarse será benvido.

-Como comezou esta festa?

-Co nome da 'Festa da Randulfa' levamos doce anos, pero a celebración en si leva facéndose dende hai máis de 20 anos, dende que que fixemos grupo. O que pasa é que nin tiña nome nin a publicitabamos. De feito nun inicio facíamola en Ponte Vilariño e logo levámola Os Pendellos. Ao principio era algo só entre nós, unha xuntanza de grupo, pero fai uns anos dicidimos cambiar a estrutura e darlle un nome. Agora facemos no mercado unha cena e poñemos en marcha unha mostra de espantallos.

-Por que decidiron chamarlle desta maneira?

-Principalmente pola plaza que hai nos Pendellos, a plaza da Randulfa, en honor a última tendeira que viviu neste lugar cando había a feira.

-En que consiste a mostra dos espantallos?

- Pois queríamos engadir algo a festa e eleximos esta mostra. Veu tamén pola figura do espantallo na nosa cultura, xa que cada vez hai menos. Entón cada un elabora un espantallo que se somete a votación, e os tres primeiros, que son os máis orixinais, levarán un premio, aínda que todos os participantes terán un agasallo. Os espantallos están feitos de diferentes maneiras.

-E pola noite cea, non?

-Sí, no pabellón comedor de Os Pendellos organizaremos unha cea que estará composta por empanada, melindres e caldo. En canto o tempo non nos preocupa, porque se chove hai diferentes pendellos habilitados para continuar coas actividades.

-Que actividades hai para os mais pequenos?

-Ademais da música, tamén haberá xogos populares impulsados pola Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional de Melide e como non moita música, tamén esperamos que alguén se anime a contar algún conto.