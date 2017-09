Los mueblistas exigen "soluciones" y aclaran que la organización de la feria no les consultó "nada"

"Dejémonos de insinuaciones. El precio del metro cuadrado" de exposición de la Feira do Moble de Galicia "es importante para el expositor pero no relevante. Si se gestionan bien los recursos y se buscan más ingresos se puede mantener perfectamente el personal" de la Fundación de Exposicións e Congresos "e incluso incrementarlo. Pero hay que involucrar a las partes, que no se acomoden". De este modo respondía ayer el presidente de la Asociación de Fabricantes y Comerciantes del Mueble de A Estrada (AFCM) a las afirmaciones realizadas el miércoles por el alcalde José López Campos, que -visiblemente molesto con las dura críticas realizadas en los últimos días por mueblistas y la oposición municipal acerca de la última edición de la feria- see mostraba "a disposición del sector" mueblero y abierto incluso a suprimir Feira do Moble y Fundación si los mueblistas lo desean, optando por otras fórmulas como reducir el precio del metro cuadrado de superficie expositiva si lo desean para incrementar la participación de los mueblistas locales en este certamen anual que se creó para "dinamizar A Estrada como Capital del Mueble de Galicia" pero que, a su juicio, "hace ya mucho tiempo" que ya no goza del apoyo del sector. "La AFCM no es culpable" de que la feria no haya resultado como sería deseable, apuntó ayer Figueiras. En primer lugar, porque la AFCM "no es miembro del Patronato de la Fundación", en segundo lugar porque "al no formar parte del Patronato para nada interviene en la toma de decisiones, de ninguna índole: funcionamiento interno de la propia Fundación, organización y desarrollo de las ferias..." y en tercer lugar porque "para la preparación de esta edición no se nos preguntó absolutamente nada".

Y esto no siempre ocurrió, según Figueiras, que indicó que "a pesar de no formar parte del Patronato" -que componen Xunta, Deputación de Pontevedra, Concello da Estrada, Cámara de Comercio y Asociación Comarcal de Empresarios con 3 representantes por entidad- "desde la AFCM siempre se colaboró, principalmente en lo relativo a las ferias que afectan directamente al sector que representamos: Feira do Moble de Galicia y la extinta Feria Profesional. Se participó siempre que nos lo permitieron o recabaron nuestra opinión". Y en esta ocasión no fue el caso.

"A toro pasado es muy fácil criticar", señalaba Figueiras. "Estamos viendo estos días que "todos los representantes políticos, nuestros representantes (gobierno y oposición) no saben decir otra cosa que: la feria va mal, resultó un desastre, esto tiene que cambiar" en tanto que "nadie aporta soluciones. La cuestión para ellos es buscar culpables. Pero el dato cierto es que algo se estará haciendo mal ya que baja el número de asistentes, el número de expositores, etc. Aportemos soluciones y dejemos de buscar el rédito políico. Si la feria marcha bien es bueno para todo el pueblo".

También Móvete y el BNG -a quien, junto con el PSOE, retaba el munícipe a relevar a Nemesio Rey como responsable de la Fundación en las mismas condiciones ("cobrando cero euros"- salieron al paso de las declaraciones del alcalde José López Campos subrayando que ninguna de estas dos fuerzas políticas tienen representación en el Patronato de la Fundación do Moble. Móvete subrayó que dicha gerencia "ya la desempeñaremos cuando gobernemos. Ahora lo que reclamamos es tener representación en la Fundación" para "trabajar unidos por la dinamización del sector mueblero y de la Feira do moble". pide "de nuevo la entrada en la Fundación" tras el "veto recibido en el 2015"-





