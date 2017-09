Labores agrarias que son un juego de niños

Quienes nos hemos criado en una aldea recordamos con cariño cómo, cuando éramos niños, se nos encomendaba recoger las patatas de menor tamaño -sí, la especialización en el campo también se traduce en efectividad, como en cualquier trabajo en equipo- o la gracia que hacía descubrir, bajo su capa de hojas blancas, una espiga de color rojo. Harán más o menos trabajo, pero los niños, y los abuelos, siempre fueron imprescindibles a la hora de recoger la cosecha. Y no por ello se está esclavizando a los primeros ni los segundos buscan un sobresueldo. Ocurre en Sino, una aldea de Ponte, (Silleda) en la que, según el INE, viven 32 personas. Al igual que el resto de la comarca, su producción agrícola no es exagerada en patatas, pero la abundancia de explotaciones ganaderas explica la producción de forraje y maíz para silo. "Solemos ayudarnos en la época de ensilado, en las demás tareas nos vamos apañando cada familia", apunta Silvia García. Eso sí, a la hora de recoger las mazorcas, ya doradas, se coordinan entre los vecinos para echarse una mano. Ayer, en la parcela de Luján Suárez, dueña de una vivienda muy próxima a la de Silvia García, se juntaron más de media docena de habitantes (algunos niños) para ir retirando producto. Las inspecciones que ahora se centran en el sur de Ourense son, para esta mujer, "un sinsentido si desembarcan en tierras dezanas. "Es como si ahora llegasen inspectores a mi casa y pretendiesen multarme porque mi madre me ayuda a cambiar las vacas del establo a una finca", apunta. Por el momento, en Deza no hay ninguna sanción.