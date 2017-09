Entradas gratis para ver al Obradoiro B

El polideportivo compostelano Fontes do Sar acoge hoy a las 11.00 horas la presentación del convenio entre Silleda y el filial del Obradoiro CAB de baloncesto. El pacto establece que el equipo jugará como local en el pabellón César G. Fares todos los partidos de la liga EBA. Cuiña adelantó que no se cobrará entrada, aunque hay opción de que el Concello las cobre en un futuro, Eso sí, se le darán al Concello 100 entradas para ver partidos de la ACB si no coinciden con el Real Madrid, y los trasdezanos tendrán un 10% de descuento en los abonos de socios, a mayores de otras ofertas. Silleda cede gratis las instalaciones y abona 15.000 euros a la Fundación Heracles. A cambio, su nombre aparece en las camisetas y de paso fomenta un deporte que en su momento tuvo mucha afición en el municipio. El primer partido será el 8 de octubre ante el Ourense. En caso de llenar las gradas, siempre podrán colocarse medio millar de sillas a mayores.