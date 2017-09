Los daños del protocolo contra la avispa asiática

El PSOE presentó una moción de partido, que también se debatirá en Cruces, para reforzar medidas contra la plaga de la Vespa velutina. El gobierno es consciente de que hay vecinos que llevan 20 días esperando a que se retiren las colmenas de esta invasora, pero es que con el nuevo protocolo de Medio Rural, Trasdeza encomendó estas tareas a una empresa vinculada a Medio Ambiente, de modo que los bomberos no pueden actuar si no es por orden expresa del 112. Desde el BNG, Matías Rodríguez da Torre insiste en que la retirada se dejó en manos de quipos "que no están coordinados o que no tienen personal suficiente"· y apela a la necesidad de inactivar nidos en otoño para frenar la propagación en primavera. La plaga es tal que en Santiago, en cuyo servicio de bomberos trabaja el portavoz popular, José Luis Espiño, se han retirado ya más de medio millar de nidos.

Reforma de la Lomce

La moción de la Velutina salió adelante por unanimidad, pero el PSOE se quedó solo a la hora de pedir la reforma de la Lomce. Los populares no creen que esta normativa favorezca la educación elitista, y desde el BNG se rechaza la moción porque pide que la formación en materia religiosa sea evaluable pero sin valor académico. Da Torre exige una educación laica.