El BNG recuerda que López dijo en pleno que Rey cobraba por ser gerente del ente

"El alcalde no puede echar balones fuera y derivar en el sector del mueble la continuidad de la feria y de la Fundación", subrayó ayer el BNG, considerando "absolutamente indignas" sus palabras. Cree que es "miserable y cobarde políticamente". Remarca que preside el patronato el conselleiro de Industria" y que el alcalde es "su mano derecha, que hizo y deshizo en la Fundación a su antojo, nombrando gerente a uno de sus concejales". Remarcó que Nemesio Rey, "nombrado a dedo por el alcalde, cobra 29.000 euros brutos por parte del Concello" y no solo como edil de Eventos e Mercados sino también como "gerente de la Fundación" como dijo López "en el pleno del 18 de junio de 2015 en respuesta a la pregunta de nuestro edil". Cree que López"no tiene ni idea de qué hacer con el sector del mueble y con la Fundación" y que "no tiene proyecto para A Estrada", dejando !su futuro en intereses privados (proyecto Mercadona) y en consultoras que lo único que vienen a hacer es a saquear el erario público (Edusi)".