Unións descarta inspecciones en Deza por la ayuda vecinal en labores agrícolas

Se presentan acompañados por agentes de la Guardia Civil y solicitan a todos los que están colaborando en la recogida de, sobre todo uva y patatas, su DNI o el libro de familia. Son inspectores de Trabajo en busca de temporeros que no están asegurados, y rastrean todo tipo de explotaciones, sea cual sea su tamaño pero siempre que congreguen a un buen número de personas en esa tarea de recolección.

Por ahora, no hay ninguna sanción materializada -sí propuestas- y las inspecciones se concentran en el sur de Ourense y, en concreto, en comarcas como A Limia. Desde Unións Agrarias, su secretario general Roberto García asegura que se descartan actuaciones similares en tierras dezanas, pero teme que, de cara a los meses de invierno, las labores de control de Trabajo se extiendan a otras áreas en las que se acostumbra a prestar colaboración familiar o vecinal de forma desinteresada, como las matanzas. Desde antiguo, y al igual que ocurre en cualquier parte de Galicia, es una estampa habitual en Deza que los vecinos ayuden en el ensilado, la recogida de espigas de maíz y en tareas que ahora se sustituyeron con máquinas, como la malla de trigo o centeno. "Deza no tiene empresas grandes que contraten a temporeros, así que no vamos a tener riesgo de trabajadores temporales sin contrato", asegura, al tiempo que recuerda que en esa situación de ilegalidad podrían encontrarse, a escala gallega, un número muy reducido de empresas. Las multas a que se enfrentan por obviar la cotización a la Seguridad Social de esos temporeros oscilan entre los 3.126 y los 10.000 euros. Y, además, los propios temporeros tendrán que afrontar una sanción si resulta que son jubilados o desempleados.

El barrido que está haciendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social choca, de algún modo, con el Estatuto de los Trabajadores, cuya última reforma se aprobó en 2016 y reza, en su artículo 1, que quedan excluidos de esta normativa "los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad", así como los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes lo llevan a cabo. Se entiende por familiares, siempre que vivan con el empresario, el o la cónyuge, los descendientes y ascendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive por consaguinidad o adopción. La normativa está clara, pero desde Unións exigirán que se puntualice todavía más.

El sindicato apela también a que Medio Rural actúe, sobre todo porque estas inspecciones obligan a los dueños de explotaciones a recurrir a una gestoría o a un abogado para demostrar que no utilizan temporeros de forma fraudulenta, con lo que tienen que soportar un gasto a mayores en caso de que no estén afiliados a ningún sindicato que pueda realizarles esta gestión. En principio, ayer la conselleira, Ángeles Vázquez, ya insistió en Pontevedra en la tradición gallega que existe entre los vecinos de echarse una mano en las tareas del campo. Solicitó ya los expedientes que maneja Trabajo y, aunque es consciente de que es necesario controlar un sector cada vez más profesionalizado, también apunta que hasta en su propia familia los jubilados y los niños colaboran en trabajos como la recogida de patatas.