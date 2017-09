El teatro de A Bandeira y Orazo vuelve a darse cita este sábado

A Bandeira acoge el tercer festival del teatro. El grupo local, Medias Verdes Infantil da Bandeira es el organizador de este evento. Esta cita acoge a numerosos fanáticos de este mundo que se dan cita en la localidad para disfrutar de la diversidad de las piezas que muestran. Cristina Collazo resalta que es un encuentro de teatro aficionado, tanto infantil como de adultos.

Los grupos de teatro encargados de realizar este evento desde hace tres años son de Orazo y de A Bandeira, aunque siempre cuentan con algún invitado, en esta ocasión es la asociación de Ordes. La cita tendrá lugar el sábado 30 desde las 12.00 horas en el campo de petanca de A Bandeira. A lo largo del día habrá actuaciones musicales para amenizar el ambiente y relajar a los actores que darán lo mejor de sí. Habitualmente esta cita se organizaba en torno al mes de marzo, pero por motivos laborales de Cistina Collazo tuvieron que retrasarla. Esta actriz de A Bandeira es la encargada de dirigir los grupos de teatro infantiles, de los que destaca "que realizan las obras ellos mismo, todas las que hacemos son con ideas del alumnado".

La cita dará comienzo a las 12.00 horas con la actuación de la Asociación Cotomanguelo de Orazo que interpretará la pieza O xigante Gandulfo. A las 12.30 horas será el turno de Teatristéricos de Silleda con Castelo Fantasticristalbranco y a las 13.00 horas le tocará a Medias Verdes Infantil da Bandeira con As zapatillas voadoras. Al finalizar esta pieza se tomarán un descanso y disfrutarán de la música del grupo Os do Xalo que actuará en el propio recinto. Por la tarde, a las 18.00 horas retomará laCotomanguelo con Bar Manolo, a las 18.30, la Asociación Andaina de Ordes interpretará O galo, Comedia dell' Arte. A las 19.15 horas los Medias Verdes Teatro da Bandeira cerrará con Café Morcego. Par finalizar la jornada, en torno a las 00.00 horas Blues do País ofrecerán un concierto en el Bar Arume.

Cristina Collazo destaca que todos los grupos se centran en el mundo del rural. "Nosotros siempre escogemos esta temática o figuras como la de Castelao para realizar las piezas teatrales".