El gobierno local decidirá en Navidad si asume las fiestas de no surgir antes una comisión

As Dores 2017 dejó buenas sensaciones, tanto para la comisión, como gobierno, como la mayoría de los vecinos. Los miembros de la comisión resaltaron que fueron días duros de trabajo, pero que el esfuerzo mereció la pena. Las calles estuvieron llenas durante los cinco días de las fiestas, destacando principalmente en las verbenas.

Sonia López Sánchez, Silvia Gómez Paz, Meritxell Silva García, Alejandro Iglesias Vázquez y José Varela Cagide, con la ausencia de la presidenta, Carlota Iglesias Vázquez y Domingo Nogais Pérez, estuvieron en el consistorio, junto al alcalde Rafael Cuiña para realizar el balance. La portavoz, Sonia López, agradeció al pueblo de Lalín "por su gran colaboración", así como a los servicios de Policía Local y limpieza "que nos ayudaron en todo y estuvieron siempre colaborativos". Ya desde el comienzo de su ponencia destacó que no repetirán el año que viene. "Lleva mucho trabajo y tiempo que no tenemos, este año; no nos es posible", aclara.

Cuiña destacó la organización de la comisión, así como el comportamiento de los vecinos y vecinas de Lalín ya que "no hubo problemas de seguridad ni ningún acto de vandalalismo". El alcalde quiso resaltar el trabajo de las bandas de Lalín y la buena acogida que tuvieron cada uno de los conciertos que ofrecieron. Para la comisión de fiestas solo puede tener "palabras de gratitud en nombre del pueblo de Lalín". Ya pensando en futuros eventos y en As Dores del próximo año, Cuiña afirmó que les gustaría contar con cada uno de ellos para organizar próximos eventos: "mostraron su validez para muchas cosas".

Ante la posibilidad de que el Concello asuma los festejos del próximo año, Cuiña afirma que "aún no valoramos esta cuestión". El alcalde destaca la labor que desempeñan los vecinos que organizaron las fiestas desde hace años. Por eso mismo, por el tiempo y trabajo que lleva organizar las fiestas confirma que "a mí me gustaría organizarlas, pero para el próximo año hay que preparar la Feira do Cocido y la administración del DUSI, por lo que estamos ante eventos históricos que requieren mucho tiempo". Por eso mismo, Cuiña dará hasta Navidad para que haya una nueva comisión que se presente, sino valorará la organización.

Asimismo, el alcalde reconoció que la gran afluencia de gente dejó buena imagen para todos los asistentes. Rafael Cuiña destacó que "no me gustó" la fiesta alternativa que hubo en la calle Rosalía de Castro. El alcalde entiende que no le guste lo que pueda ofrecer la comisión, pero "es algo por lo que se pudo tomar medidas y al final no lo hicimos". El gobierno valoró abrir la calle el lunes o martes de las fiestas, pero al final no lo hicieron. Alejandro Iglesias afirmó que tres locales de los nueve sí que colaboraron con las fiestas "así fue que les pusimos actuaciones para las sesiones vermú". La comisión destacó que quisieron colaborar con todos los locales que participaron.