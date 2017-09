"Las empresas locales que fabrican para todo el mundo no participan; el de la feria no es su mercado", subraya

El "precio caro o barato" del metro cuadrado expositivo de la Feira do Moble, recuerda el alcalde José López, se fija en el Patronato y en este están el sector, el Concello, la Xunta y la Diputación. Entiende que ni al Concello ni a la Xunta se le puede atribuir no haber estado al lado de la Fundación, de la feria y del sector. Pero la falta de expositores locales en la última edición de la Feira do Moble de Galicia al alcalde le lleva a la convicción de que hay que reflexionar y analizar cuál es la situación real. Hace notar que las empresas locales que fabrican mobiliario y realizan trabajos de carpintería -fundamentalmente en el sector del "contract"- para todo el mundo, "no participan".

Estima que hay que preguntarse por qué. Acto seguido, él mismo responde a esa pregunta. tal vez porque el de la Feira do Moble de Galicia "no es su mercado". De ahí que no acudan al certamen. "A lo mejor ni el modelo" de feria es el adecuado para este tipo de empresas -que tratan con prestigiosas firmas de todo el mundo- "ni el recinto" de la Fundación de Exposicións e Congresos reúne las "condiciones adecuadas para albergar un evento" de las características del que podría resultarles de interés. "Son limitaciones" importantes. "A lo mejor las instalaciones tampoco están al nivel" de las que necesita el sector para tratar con firmas punteras en el ámbito internacional.

José López lanza un reto. "Que hagan una encuesta en el sector valorando incluso rebajar el precio del metro cuadrado lo que estimen conveniente y que vean qué mueblistas están dispuestos a venir a la feria. Estoy dispuesto a asumirlo aunque implique tomar medidas y adoptar después decisiones para compensar esa falta de ingresos" como podría ser "suprimir gastos" de "personal". En el Patronato hay "15 personas". La decisión del alcalde ya la anticipa. "Apoyaré todas las decisiones que adopte el sector", concluye.