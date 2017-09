El BNG subraya que la Feira do Moble perdió al 80% de sus expositores en 10 años

El BNG de A Estrada realizó en la mañana de ayer una valoración demoledora del estado actual de la Feira do Moble de Galicia estableciendo una comparativa de los "números" de las últimas diez ediciones del certamen. En los últimos diez anos, "perdió 200 expositores" y ello supone, porcentualmente, "una pérdida del 80%" de firmas participantes. Así lo aseguró el portavoz nacionalista, el edil Xosé Magariños, en una comparecencia conjunta con la integrante de la ejecutiva del Bloque local Susana Camba.

"En 2007 tenía 250 expositores y en 2017 tuvo 50", remarcó Magariños. "Los números cantan por sí solos", concluye. Siguiendo con razones numéricas, agrega que en 2014 -"el año en el que el PP puso al frente a un cargo político", es decir, al edil popular Nemesio Rey"- se perdieron 24 expositores. A la última edición de la feria solo acudieron un 67% de los que había en 2014. El descenso es especialmente sangrante en el ámbito local. Si en 2014 había 19 expositores, a la última edición de la cita ferial solo acudieron 8" y, de ellos, "solo cuatro eran del sector del mueble". De ahí que apunte, con mucha retranca, que lo que mejor resumía la situación de la última feria era el cartel de uno de los expositores locales que rezaba "liquidación por jubilación".

"Ya no es la Feira do Moble. Es un mercadillo", se lamenta Magariños. "Si es el camino que quieren tomar, que sea una feria multisectorial. Si es lo que quieren hacer, que lo digan. Pero que no juguen al desprestigio de la feria y del sector", reivindica. Una feria como la celebrada en las últimas semanas en el recinto de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada es, en opinión del edil nacionalista, tal y como afirma que le dijo una vecina en la feria: "una vergüenza para los muebleros de A Estrada".

No culpa al edil de Feiras e Mercados. Opina que el máximo responsable es el alcalde prque fue él quien le nombró y es él el "responsable último".

Hace notar que en solo cuatro años el certamen vio reducido su espacio expositivo en 1.000 metros -pasando de 3.500 a 2.500 metros de exposición entre 2014 y 2017- y, tras escuchar las "opiniones de expositores y responsable de la Fundación", opina que urge "tomar cartas en el asunto".

Magariños admitió que le resulta "especialmente duro" ser tan crítico en este asunto por su vinculación con el sector pero precisamente porque tiene "muy clara la importancia del sector de la madera en nuestro municipio" le exige al alcalde que "tome cartas en el asunto". Le recuerda que el ejecutivo local dispone de seis dedicaciones exclusivas y que a quienes las ostentan les corresponde "dedicarle tiempo" a este asunto para "facilitarle las cosas al sector". Le propone al alcalde "que se reúna con el sector colectiva e individualmente" para diagnosticar exactamente lo que ocurre.

No obstante, Magariños y Camba lo tienen muy claro. "El sector local del mueble en los últimos diez años tuvo un cambio importante y el gobierno ni se enteró".

"Si no vienen a la feria, habrá que saber por qué", insiste Magariños, dispuesto a "echar una mano para buscar soluciones" para que la feria sea un referente en Galicia y, en general, en todo el noroeste peninsular. Lo era de toda la cornisa cantábrica y de Portugal, subraya Magariños, convencido de que el certamen "movía mucho más que la venta de muebles. También suponía "muchas comidas" y "muchos cafés" que se servían en las fechas en las que se celebraba en A Estrada. "Ahora no implica absolutamente nada para los demás sectores", incide.

Sobre el estado del resto del tejido económico local también hace una valoración. "Hoy", apunta, "no hay más que dar un paseo por el pueblo para ver los comercios y los restaurantes que cierran. Es sintomático. El PP es un elemento que agudiza los problemas, que no da soluciones".

Asegura que los importantes cambios que se dieron en la última década en el sector los hicieron "los mueblistas solos". Ensalza los esfuerzos de las empresas locales del sector para buscar salida a sus productos y, así, dar empleo a los "centenares de trabajadores" locales gracias a los cuales hay muchas familias cuyo sustento es la madera. Precisamente por eso el Bloque entiende que es "obligación" del ejecutivo local estar a su lado y crear las infraestructuras necesarias para que el sector pueda adaptarse a los importantes cambios experimentados en los últimos años. En cambio, apunta, no se creó suelo industrial a un precio competitivo.

"La Cidade do Moble duerme el sueño de los justos mientras que las empresas amplían sus instalaciones en el aparcamiento" porque no hay suelo industrial a un precio competitivo, insiste. "El sector no se rindió", agrega. Por el contrario, hizo "solo" una importante "reconversión" que le ha hecho especializarse esgrimiendo su "fuerte": trabajar a medida aprovechando los conocimientos acumulados durante décadas y décadas de tradición del sector más las últimas innovaciones. La industria mueblera de A Estrada "es capaz de adaptar el producto al cliente" y ese es precisamente su principal atractivo, lo que hace que sea tan demandada.

De ahí que Magariños no se explique cómo en la inauguración de la Feira do Moble se dijo que había que apostar por el comercio electrónico. "Hay que saber de qué se habla. Me parece bien el comercio electrónico pero los propios mueblistas te dicen, si hablas con ellos, que no pueden competir con IKEA o Leroy Merlin sino que su fuerte es el producto personalizado", subraya. Así, y "solo" -sin la compañía y el asesoramiento de las administraciones- avanzó hacia la internacionalización. Mientras, estima, el PP de A Estrada está "a verlas venir" sin una "política económica" para los dos principales sectores económicos locales: la madera y el comercio. "¿El PP? Ni está ni se le espera", concluye, exigiéndole al gobierno que actúe ya.