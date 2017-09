El alcalde de A Estrada, abierto a suprimir Feira do Moble y Fundación si los mueblistas quieren

"Yo estoy a disposición del sector. Apoyaré todas las decisiones" que adopte el sector. De este modo respondía al mediodía de ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, a las duras críticas realizadas en los últimos días por los tres grupos políticos que integran la oposición municipal -PSOE, Móvete y BNG- acerca de la última edición de la Feira do Moble de Galicia y al negativo balance del certamen realizado por la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, que aseguraron que no solo hubo una bajada en el número de visitantes como se admitió desde la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada como entidad organizadora sino que también hubo "menos ventas". Y al decir que está dispuesto a hacer lo que el sector quiera, el regidor local se refiere efectivamente a "todo": a debatir incluso sobre el futuro o la supresión de la Feira do Moble de Galicia y la propia Fundación si los mueblistas locales así lo quieren. El futuro del certamen y la propia Fundación está más que nunca en el punto de mira.

"No soy yo el que fabrica los muebles ni el que los vende", remarcó el munícipe, visiblemente molesto con las críticas. "La Fundación tiene dos alternativas: seguir o desaparecer", admite para, acto seguido, defender a ultranza al edil popular que en los últimos años asumió la responsabilidad de dirigir la Fundación, Nemesio Rey. "La persona que está al frente no cobra ni un solo euro por eso", remarca. Por el contrario, agrega, asumió esa responsabilidad porque el propio munícipe se lo pidió como "favor personal". Según relató, tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que redujo el número de empleados de la Fundación, "no era posible seguir pagándole a un gerente" y él le pidió a Nemesio Rey que se pusiera al frente.

No obstante, estaría "encantado" de que los ediles que ostentan la portavocía de los grupos políticos de la oposición -Belén Louzao, Mar Blanco o Xosé Magariños en representación de PSOE, Móvete y BNG, respectivamente- asuman el cargo que ahora ostenta Nemesio Rey "en esas mismas condiciones". La dirección de la Fundación de Exposicións e Congresos, añade, "está a su disposición". A la suya o a la de "cualquier miembro del Patronato" de la Fundación. Les anima a "ofrecer voluntarios" para hacer la labor de Nemesio Rey cobrando cero euros por lo que hace en la Fundación. Aunque el edil tiene dedicación exclusiva parcial en el Concello, López remarca que en esa dedicación "no entra lo del mueble". Por el contrario, Rey sigue "haciendo su trabajo: apoyar a Juan Constenla en relación con el rural y organizar los mercados del miércoles y el sábado".

Considera que los grupos de la oposición buscan "encarnizadamente" sacar tajada política pero tanto a los grupos políticos como al sector del mueble les recuerda que "este gobierno fue el que más invirtió en modernizar y actualizar" la Fundación y el recinto. "El Concello no es una mueblería. Ni vende ni fabrica muebles". Lo que hace es "colaborar con el sector".

"Soy el que menos interés tiene en que desaparezca la Fundación", aseguró, remarcando que por ellose adoptó el ERE que redujo de 7 a 3 el número de empleados de la Fundación, porque tenía un "coste fijo muy elevado". Se hizo llevando "al límite" de personal al ente, dejándolo con los trabajadores que se estimaron imprescindibles para que siguiese teniendo una "mínima capacidad organizativa". Pero, agregó, "todos deberíamos hacer una reflexión y ser sensatos y razonables". A este respecto, subraya que "la feria la creó el sector para dinamizar A Estrada como Capital del Mueble de Galicia". Y, a su juicio, "hace mucho tiempo que el propio sector dejó de apoyar a la feria".

"No nos hagamos trampas: yo estoy a disposición del sector. Pero si los empresarios no se implican... yo ni fabrico ni vendo muebles". A su juicio, quienes pudieron protestar acerca de la feria pueden ser "o4 o 5" que, realmente, "no representan al sector. A las pruebas se remite. Cada vez que se convoca una reunión de mueblistas, el poder de convocatoria es muy reducido. "Si vienen ocho de A Estrada, algo falla" y "si no somos conscientes", es, a juicio del munícipe, un error.

Y si el "problema" es el precio del metro cuadrado de superficie expositiva, el alcalde está dispuesto a rebajarlo para que los mueblistas locales puedan acudir a la feria "incluso tomando las decisiones que de ellas se deriven". Y es que, agrega el regidor, si bajamos el precio a la mitad para que vayan, al reducir ingresos, habrá que reducir gastos". Caben todas las posibilidades. Podemos cerrar la Fundación y puede seguir habiendo feria, podemos cerrar Fundación y feria y podemos seguir con ambas". Está "abierto" a explorar todas las posibilidades con el sector y en un Patronato en el que están sector, Concello, Xunta y Diputación.