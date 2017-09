Lalín cierra los festejos "más concurridos en años" con la duda de la organización de 2018

Las fiestas de As Dores bajaron el telón y apagaron las luces hasta el año que viene. La comisión se muestra satisfecha por la afluencia de gente durante los cinco días de los festejos; sin embargo, tiene claro que no repetirá el próximo año. "Desde el minuto uno, dijimos que asumiríamos este año la responsabilidad para hacer unas fiestas que resurgieran el pueblo, pero teníamos claro que no repetiríamos", confirma Mertixell Silva, miembro de la comisión de este año. Así es que el gobierno baraja la posibilidad de organizar los festejos de 2018: "es una posibilidad, pero para el próximo año tenemos mucho trabajo con la organización del aniversario de la Feria del Cocido y con otros trámites administrativos", afirma el alcalde Rafael Cuiña.

Todos los integrantes se muestran satisfechos ya que "todos los días había gente, además nos paraban para felicitarnos", por lo tanto, todo el esfuerzo que realizaron en los últimos meses, se vio recompensado por el buen ambiente que se respiró en Lalín durante estos cinco días. Asimismo, el alcalde también valoró positivamente y destacó que "este año fue de récord, ya en la Feria del Cocido hubo mucha gente y durante estos días, Lalín estuvo lleno". Las verbenas estuvieron abarrotadas de gente que admiraron cada una de las actuaciones, también por el día, en las zonas en las que había actividades, así como en las atracciones, los vecinos y foráneos estuvieron animando el ambiente de Lalín. En cuanto al sorteo del lote valorado en 30.000 euros, la comisión de fiestas aún no pudo proclamar al ganador. Por el momento, solo han salido dos números que estaban en casillas sin firmar. En cuanto a las ganancias que les aportó realizar este sorteo, Meritxell Silva afirma que: "nos llegó para pagar y lote y aún nos quedó algo de dinero limpio para asumir gastos de los festejos".

As Dores apagó las luces en la jornada de ayer. La orquesta Panorama, durante su actuación del lunes por la noche, tuvo problemas que rápidamente fueron resueltos por miembros de la comisión y así fue que llenaron la Avenida da Estación. En la jornada de ayer, París de Noia y Costa Oeste tomaron el relevo para poner punto final a As Dores 2017. Por la tarde, la cultura urbana se apoderó de las calles de Lalín, los jóvenes pudieron aprender sobre el breakdance, skate, parkour o mismo sobre beatbox. Asimismo, las charangas y grupos de música continuaron animando las calles de Lalín, mientras el tren turístico continuó realizando su trayecto. También hubo tiempo para realizar un cineforum, videojuegos y tiro con cerbatana. Por la tarde, las bandas Xuvenil de Lalín y la de Muimenta realizaron su concierto antes de dar paso a la verbena.