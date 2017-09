Un incendio registrado de madrugada calcina parte de un garaje en Couso

Un garaje anexo a una vivienda de la parroquia estradense de Couso sufrió la pasada madrugada un incendio que calcinó una caldera de agua, una máquina de limpieza de piezas automovilísticas y otro aparejo de menor tamaño, según indicaron los bomberos del Parque Intercomarcal de Silleda que, junto a los efectivos de Emerxencias A Estrada, participaron en la extinción.

Un particular dio el aviso a la central del 112 minutos antes de la una de la madrugada. La rápida intervención de los efectivos de emergencias evitó que las llamas -que se iniciaron en el calentador de agua- se propagasen por la estancia, donde a menos de un metro del origen del fuego se encontraba un vehículo que, según los bomberos, no se vio afectado. En el garaje se almacenaban también muebles, colchones, pinturas y diversos aparatos eléctricos, entre otros enseres, que pudieron salvarse de las llamas. Según los efectivos de extinción, el incendio afectó, aproximadamente, a dos metros cuadrados de superficie y no provocó daños personales.

El personal de Emerxencias A Estrada fue el primero en llegar al lugar el incendio, al salir de la base nada más recibir el aviso del 112, a las 00.58 horas. El garaje afectado está situado en la parte trasera de la vivienda familiar, en el número 10 del lugar de Couso. El 112 también informó del incidente a la Guardia Civil.